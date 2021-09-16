　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

▲▼歐洲議會。（圖／路透）

▲歐洲議會。（圖／路透）

中央社

歐洲議會今天公布全體會議表決結果，壓倒性通過呼籲歐盟制定對中國新戰略報告案，除敦促解決侵犯人權行為及處理來自中國的虛假訊息外，另支持歐盟與台灣談判雙邊投資協定。

歐洲議會昨天舉行全體會議，並針對中國新戰略報告一案進行表決，歐洲議會今天公布投票結果，以570票贊成、61票反對、40票棄權，壓倒性通過上述報告。

這份報告提出歐盟與中國接觸的6大支柱，包括合作應對全球挑戰、重視人權及國際規範、辨識風險和脆弱性、與理念相近夥伴深化關係、促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

此外，報告也敦促歐盟與美國、加拿大、英國、日本、印度及台灣等民主盟友深化合作，並敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA），並儘快展開協定評估及範疇界定工作。

報告呼籲歐盟提出具體行動，促進台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的會議、機制和活動。

此外，報告同意歐盟和中國應繼續在全球性挑戰上繼續合作，例如氣候變遷、多邊組織改革及應對全球衛生危機等，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，且要求中國允許對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源與如何傳播進行獨立調查。

報告另譴責中國系統性侵犯人權的行為，呼籲歐、中定期進行人權對話，解決針對新疆、內蒙古、西藏和香港的人權侵犯問題，並確保歐盟有效禁止涉及侵害人權行為的中國企業在歐盟推展業務。

此外，報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。並將與理念相近夥伴為5G網路制定全球標準，強調不符合安全標準的公司必須被排除在外。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
摩斯新品「粉紅米漢堡」超獵奇！　網PO比對照萬人崩潰
徐若瑄家中聚會「王力宏、黑范夫妻現身」　畫面曝光
男星驚爆遭台灣老闆「強制猥褻」　用黑道施壓
痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵
快訊／富邦金併日盛金有新進度！　晚間10點說明
誤信打疫苗會不孕　準新娘「婚禮前染疫死亡」
這地方豪灑2900萬！　普發紓困金每人可領1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

張庭51歲「穿回校服」綁雙馬尾耍嫩無違和！　 17秒唱跳片震驚網

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

彰化溪州發雙十2900萬大禮包　鄉民嗨領現金1000元

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

和龍劭華同為糖尿病患者　88歲歌王痛心「應該早一點」曝1遺憾

陳冠偉一軍初登板　前興農牛教頭兒子同場亮相

摩斯新品「粉紅米漢堡」超獵奇！網PO比對照上萬人崩潰：回不去了

中華男足最新FIFA排名持平在151　依舊是亞洲第28位

賈永婕隔空要老公「將就一下」　喊話：不會有嫩妹想跟你睡

PChome網家17日暫停交易　市場傳聞整併集團資源或策略結盟

日男星控台灣老闆「強制猥褻」用黑道施壓　消失2個月憔悴求解約

警署NPA臉書PO「五倍券詐騙」　錯字+正妹女交警引熱議

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

他拿「飛機杯」看女子低頭狂動　上演活春宮

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

慎！花圃飄腥味竟是「粗大男根」塞罐中

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

善款變白蟻食物！功德箱上萬鈔票成廢紙

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

投資特斯拉入袋千億　他預言未來10年還有3倍利潤

開完刀又被麻醉　她被婦產科院長爬床硬上

更多熱門

相關新聞

歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與台灣投資協定

歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與台灣投資協定

歐洲議會本週將表決呼籲歐盟制定中國新戰略報告案，批評北京侵犯人權，強調中國未取消對歐洲議會議員制裁，應繼續凍結歐中投資協定批准程序，另支持歐盟推進與台灣雙邊投資協定。

62位歐洲議員挺立陶宛抗中　外交部感謝：中國行徑已逾越歐盟底線

62位歐洲議員挺立陶宛抗中　外交部感謝：中國行徑已逾越歐盟底線

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

歐洲議會力挺「歐台關係升級」

歐洲議會外委會壓倒性通過　挺正名「台灣」

歐洲議會外委會壓倒性通過　挺正名「台灣」

歐洲議會表決　凍結歐中投資協定

歐洲議會表決　凍結歐中投資協定

關鍵字：

歐洲議會雙邊投資協定

讀者迴響

熱門新聞

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

3歲童放學大腿瘀青　網看照片揪出兇手

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面