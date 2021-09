美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

▲拜登政府正在討論是否啟動「301條款」,對中國實施新一輪的課稅。(圖/路透)

拜登政府正在對是否啟動「301條款」對中國實施新一輪課稅的政策,展開相關調查與討論,中國商務部發言人在例行記者會上表示,美國的單邊主義保護政策,不利於世界經濟的恢復。

束珏婷表示,中方始終認為,單邊貿易保護主義不利於中國,不利於美國,也不利於世界經濟恢復。

被問到在經貿領域,中美雙方是否還保持溝通?束珏婷表示,將認真落實好兩國元首通話達成的重要共識,雙方經貿團隊一直保持著正常溝通,如果有進一步的訊息,將及時發布。

「301條款」(Section 301 of the Trade Act of 1974)是美國政府為平衡進出口貿易的順逆差,透過美國國會立法授權美國總統實施保護措施,以避免國內產業遭受國外競爭壓力影響,其方法包括對進口產品設定高關稅、限定或減少進口配額等經濟政策

相關法案最早見於1962年的《貿易擴張法(Trade Expansion Act of 1962)》(232條款),繼而於1974年推出《貿易法(Trade Act of 1974)》(301條款)。

美國國會於1988年修法提出《綜合貿易與競爭法(Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988)》,在原先的301條款基礎上,發展出聚焦於智慧財產權相關的「特別301條款(Special 301)」,以及針對國家而不是針對特定產品、囊括所有「不公平」貿易障礙的「超級301條款(Super 301)」。

受調查的貿易對手國可與美國政府進行談判,或減少出口、或限定價格,若最後未能達成共識,美國政府往往會提高關稅以作為報復性懲罰。

