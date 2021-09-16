　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登政府正在討論是否啟動「301條款」，對中國實施新一輪的課稅。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

拜登政府正在對是否啟動「301條款」對中國實施新一輪課稅的政策，展開相關調查與討論，中國商務部發言人在例行記者會上表示，美國的單邊主義保護政策，不利於世界經濟的恢復。

束珏婷表示，中方始終認為，單邊貿易保護主義不利於中國，不利於美國，也不利於世界經濟恢復。

被問到在經貿領域，中美雙方是否還保持溝通？束珏婷表示，將認真落實好兩國元首通話達成的重要共識，雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如果有進一步的訊息，將及時發布。

「301條款」（Section 301 of the Trade Act of 1974）是美國政府為平衡進出口貿易的順逆差，透過美國國會立法授權美國總統實施保護措施，以避免國內產業遭受國外競爭壓力影響，其方法包括對進口產品設定高關稅、限定或減少進口配額等經濟政策

相關法案最早見於1962年的《貿易擴張法（Trade Expansion Act of 1962）》（232條款），繼而於1974年推出《貿易法（Trade Act of 1974）》（301條款）。

美國國會於1988年修法提出《綜合貿易與競爭法（Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act of 1988）》，在原先的301條款基礎上，發展出聚焦於智慧財產權相關的「特別301條款（Special 301）」，以及針對國家而不是針對特定產品、囊括所有「不公平」貿易障礙的「超級301條款（Super 301）」。

受調查的貿易對手國可與美國政府進行談判，或減少出口、或限定價格，若最後未能達成共識，美國政府往往會提高關稅以作為報復性懲罰。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
連千毅剛宣布合作　澎恰恰急否認「沒有同意」！遭債主加速逼債
張艾亞母過世　最後遺言藏洋蔥
3歲童回家大腿竟「大片瘀青」　媽怒衝學校！網驚：兇手在照片裡
BNT疫苗放行了！184萬劑完成檢驗封緘　這天起配送
快訊／鴻海證實已成Gogoro新股東　發3點聲明：砸2千萬美
快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光
「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張
焦凡凡7歲「跟吳宗憲同台」珍貴畫面曝　網驚喊：太可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

牙膏味道怪怪的「一看竟是老鼠藥」　18歲女強忍9天毒發慘死

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

張庭51歲「穿回校服」綁雙馬尾耍嫩無違和！　 17秒唱跳片震驚網

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

牙膏味道怪怪的「一看竟是老鼠藥」　18歲女強忍9天毒發慘死

被他愛上超幸福！　寵溺情人星座排行榜第一名竟是「他」

3大掉髮原因快來看看有沒有上榜　不當減肥、過度緊張都有可能

環球影城將吸引千萬人潮　北京「副中心」通州升級國際城市

連千毅剛宣布合作…澎恰恰急否認「沒有同意」！遭債主加速逼債：很困擾

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

歸仁警破獲越南「越式色碟」職業賭場　32人群聚開賭送辦

遠征花蓮憶少年時代　陳冠宇、胡智為都有美好回憶

準上市新兵報到！證交所通過力積電上市案

吳桀睿、林子豪連線！猛獅雨後狙擊　2局2比0領先猿

新北響應「國際臭氧層保護日」　植樹綠化環境清新空氣愛地球

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

他拿「飛機杯」看女子低頭狂動　上演活春宮

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

慎！花圃飄腥味竟是「粗大男根」塞罐中

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

善款變白蟻食物！功德箱上萬鈔票成廢紙

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

投資特斯拉入袋千億　他預言未來10年還有3倍利潤

不想上班！23歲男竟「騙老闆確診新冠肺炎」害25人隔離　悽慘下場曝光

更多熱門

相關新聞

加州野火擴大5倍　「全球最大巨木」危險了

加州野火擴大5倍　「全球最大巨木」危險了

美國加州9日因雷擊引發內華達山脈2場野火，火勢截至15日上午已擴大超過5倍規模，燃燒面積達7000多英畝（約2833公頃），導致紅杉和國王峽谷國家公園（Sequoia & Kings Canyon National Parks）部分園區受到影響而關閉並疏散人員。

誤信疫苗會導致不孕　醫護婚禮前染疫身亡

誤信疫苗會導致不孕　醫護婚禮前染疫身亡

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

女警出軌被抓包　破窗跳樓慘摔斷腿

女警出軌被抓包　破窗跳樓慘摔斷腿

關鍵字：

301條款課稅束珏婷北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面