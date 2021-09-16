3歲童回家大腿竟「大片瘀青」　媽氣炸衝學校…網驚：兇手在照片裡

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3歲童回家大腿出現「大片瘀青」！媽氣炸衝學校…網驚：兇手就在照片裡

▲▼有家長去幼稚園接3歲小孩回家後，竟在大腿上發現大片瘀青。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲有家長去幼稚園接3歲小孩回家後，竟在大腿上發現大片瘀青。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

孩子身上出現淤青，做為家長的總會特別擔心。一名媽媽在臉書社團表示，日前從幼稚園接3歲小孩回家，結果孩子的大腿竟在2小時後出現一大片瘀青，讓她不禁質疑孩子在學校受到不當對待，將小孩帶到醫院驗傷，並將畫面PO上網。文章一出，馬上引發熱烈討論，有網友也化身「鍵盤柯南」，直言「兇手就在照片中！」

「這是一個媽媽的疑惑一個媽媽的怒吼！」這名家長在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在13日接3歲的小孩下課回家洗澡時都還正常，結果大約2小時後，小孩的腳就出現了一大片瘀青，詢問狀況後也沒有得到確定的回答，於是轉而詢問小孩就讀的幼稚園，卻也只得到沒有撞到、沒有跌倒、沒有毆打的回答。

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▲▼有家長去幼稚園接3歲小孩回家後，竟在大腿上發現大片瘀青。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

這名媽媽在隔天早上，先到學校了解情況，而學校也告知沒有監視器，校長休假不在。對此，她在15日接回小孩後就帶到醫院驗傷，醫院照流程通報社工跟社會局，目前正等待社會局聯絡中。媽媽表示，小孩在13、14日晚上睡覺有啜泣跟做夢哭的狀態，但早上去上課沒有哭鬧與排斥，讓她相當自責與難過，「覺得是不是我沒有把孩子照顧好。」

媽媽補充，驗傷醫生告知，瘀傷不一定會當下就有，也是有可能在洗澡後的血液循環後才出現，也因為小孩每天都在身邊，確定沒有在家撞到，才會去詢問學校是不是有撞傷，並不是先質疑是不是打的或是其他可能，「社會局是醫院規定通報不是我自己去報的，驗傷並不是要提告還是做什麼就只是留個記錄罷了。」

▲▼有家長去幼稚園接3歲小孩回家後，竟在大腿上發現大片瘀青。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「呈現整排瘀青，像是撞到或是去刮到。有時候小朋友在學校玩很瘋，撞到都不知道」、「以我本身經驗來看，看起來像撞傷，不像打的」、「媽媽要換間學校嗎？因為不管怎麼樣，搞成這樣，我想孩子老師根本應該不敢碰你孩子了」、「媽媽妳太焦慮了！只能說學校這樣被懷疑很雖小」。

不過也有眼尖網友發現，孩子的瘀青形狀與地上的把手類似，「形狀和遊戲手柄吻合，會不會是跌倒壓到手柄」、「是不是跌倒壓到地上的手把？畢竟是回家洗完澡二小時後才出現的」、「這能說什麼？像是遙控器造成的啊」、「瘀青形狀真的很像地上的遙控器」、「兇手就在照片裡吧」、「看起來兇手是這台阿，瘀青的形狀一樣欸」。

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