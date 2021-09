誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

▲溫德爾因為誤信新冠疫苗可能導致不孕,錯過接種的時機而染疫病逝。(組圖/翻攝自溫德爾訃告)

記者葉睿涵/綜合報導

美國肯塔基州29歲的外科技術員溫德爾(Samantha Wendell)因為誤信新冠疫苗可能導致不孕的謠言,導致她還來不及成為幸福的新娘,就染上新冠肺炎,並在9月10日病逝。

綜合NBC等外媒報導,溫德爾原本打算在8月21日與未婚夫艾斯丘(Austin Eskew)結婚,因此在她聽說新冠疫苗可能會導致女性不孕的傳言後,便打算過一陣子再接種疫苗。今年7月,隨著Delta變種病毒入侵美國,這對夫妻便決定在7月底的蜜月旅行前,到醫院接種疫苗。

豈料,就在他們預約接種的不久後,溫德爾開始出現症狀。她不斷咳嗽,也沒辦法好好呼吸,於是艾斯丘便將溫德爾送到醫院去。這時,這對夫妻才發現他們2人都感染了新冠。

Samantha Wendell was worried the vaccine would affect her fertility. Instead of attending her wedding, her family is now planning her funeral. https://t.co/hyxEIryf2F