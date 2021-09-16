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2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 男子將未成年的女兒當成洩慾工具。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓濟州發生一起離譜案件，一名父親9年來性侵二名未成年的女兒超過200次，甚至造成女兒懷孕，再逼她墮胎。濟州地方法院16日宣布，判處男子30年有期徒刑，出獄後5年內受到保護觀察，10年內不得於兒少相關機構就業。

《中央日報》報導，這名48歲男子2007年與妻子離婚後便獨自撫養二個女兒，2012年9月第一次性侵當時就讀國高中的女兒，一直持續至今年5月，犯案多達200次，依性侵罪嫌被羈押。

調查發現，男子主要對小女兒犯案，一旦小女兒反抗便開口威脅，「我把妳姐姐也叫來喔」，無數次逞慾導致小女兒一度懷孕，並要求她墮胎。他還以二姐妹的名義貸款，被羈押也不忘要求大女兒匯錢給他。

小女兒在法庭上指控，「爸爸從來沒有請求我們的原諒。」她們多年來承受龐大的身體及精神壓力，現正接受心理治療，要求嚴懲父親，並申請保護令。

男子的律師宣稱，他每周需接受三次透析治療，身體及經濟狀況都不佳，盼法官從輕量刑。男子在最後陳述時也流淚認錯，但法官仍祭出30年徒刑。

法官指出，被告肩負保護受害者的義務，卻反而將受害者當成洩慾工具，這種違反人倫的罪行導致其中一名受害者懷孕及墮胎，年紀輕輕便歷經常人無法想像的精神及肉體之痛，至今仍感到痛苦，因此決定對被告處以重刑。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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