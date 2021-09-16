義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

▲DNA鑑定結果證實當年院方抱錯孩子的事件，雙方家庭決定克服萬難，要把2名女孩當成姐妹一般撫養長大。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利一間醫院1998年發生新生兒抱錯事件，2名女嬰被不同家庭撫養長大，直到孩子上幼兒園時，其中一名母親才發現，3歲「女兒」的同學居然與自己另外2個女兒有著驚人相似的外貌，在做了DNA鑑定才確定當年確實發生烏龍。兩家人最終決定把孩子當成姐妹一般撫養長大，如今已經23歲的她們共同擁有2個爸爸、2個媽媽，生活照滿是幸福燦爛笑容。

太陽報報導，事發於西西里的馬扎拉德瓦洛小鎮（Mazara del Vallo），當地一間醫院在1998年跨年夜，院內有2名女嬰相隔15分鐘出生，一個名為阿拉格娜（Caterina Alagna）、另個名為芙德菈（Melissa Fodera）。然而就在2個家庭幸福迎接新生命的這天，院方把孩子抱錯，由錯誤的家庭撫養長大。

雙方家庭當時均未發現這個大烏龍，直到3年後孩子長大上幼兒園時，51歲女子馬芮內拉（Marinella Alagna）發現，「女兒」芙德菈同學阿拉格娜的外貌，與自己其他2個女兒相似度驚人地高。

此外，馬芮內拉也認出阿拉格娜母親吉賽拉（Gisella Fodera）就是當年在產科病房遇見的女子，心生懷疑，「15天後，我們做了DNA鑑定，但我的腦子卻一片空白了。」

DNA鑑定結果證實當年院方抱錯孩子的事件，而雙方家庭也決定克服萬難，要把2名女孩當成姐妹一般撫養長大。此後，雙方家庭幾乎算是融合在一起，一起過生日和周末假期，阿拉格娜和芙德菈形影不離，在2個爸爸、2個媽媽、4個祖父母的呵護疼愛之下長大，且在上大學之前都是同班同學。

芙德菈表示，早在8歲那一年，她與阿拉格娜就被告知真相，「這就像是一場遊戲，如今我們倆已經對3歲之前的生活沒有記憶，在我成長的過程中，馬芮內拉一直是我第2個母親，現在依舊還是。」

La loro vita sarà un film 由 Corriere della Sera 發佈於 2021年9月13日 星期一

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜