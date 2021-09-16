　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州2場野火規模擴5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

▲▼美西山火、加州野火、大火、KNP Complex fire、KNP野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州上周又出現2場野火，現已合稱KNP野火，圖為15日當局派遣直升機升空灑水救火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國加州9日因雷擊引發內華達山脈2場野火，火勢截至15日上午已擴大超過5倍規模，燃燒面積達7000多英畝（約2833公頃），導致紅杉和國王峽谷國家公園（Sequoia & Kings Canyon National Parks）部分園區受到影響而關閉並疏散人員。

綜合《國會山莊報》、美聯社報導，內華達山脈9日因閃電引發了「Paradise」、「Colony」等2場大火，現已被合稱為KNP野火（KNP Complex fire），火勢截至15日上午已蔓延至大約2833公頃，範圍較先前擴大5倍，烈焰直逼生在山脈西坡的古老巨林，約有350名工作人員投入救火，更多的增援部隊也正在趕來，其中有一支專業管理團隊將於當地時間16日上午接管滅火行動。

▲▼美西山火、加州野火、大火、KNP Complex fire、KNP野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲KNP野火14日猛烈延燒的現場照片。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，由於濃煙遮蔽了空投的能見度，且火焰在陡峭、崎嶇的山地上延燒，減少了地面救援的機會，救火工作變得更加複雜。紅杉和國王峽谷國家公園管理處負責人（Clay Jordan）14日晚間表示，情況可能更糟，臨近社區將面臨考驗。目前紅杉國家公園的所有設施都已關閉，荒野步道許可證取消，但北部國王峽谷公園仍維持開放。負責官員表示，儘管西部多起野火叢生，消防資源有限，但他們將盡一切可能保護被用來命名國家公園的珍貴紅杉巨木。

報導稱，受高溫與極端乾旱影響，加州今年發生7400多起野火，燒毀超過約89萬公頃的土地，KNP野火是州內12處正在燃燒的大火之一，目前火勢即將擴張至具代表性的「巨人森林」（Giant Forest），這片森林中擁有2000多棵巨大紅杉，其中還包括了全球最大的「薛曼將軍樹」（General Sherman tree），其高約83.8公尺、樹幹底部直徑達11.1公尺，樹齡約在2300到2700年之間，是現存體積最大的單體樹木。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
路易莎股價118元「網急問能買嗎」？　專家2理由：先不要衝
iOS 15讓手機更聰明！　達人曝「7招神技」
中秋節可以在騎樓烤肉？　柯文哲這樣說
又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市：曾到家樂福桂林店
五倍券買iPhone13！銀行優惠曝　「最少省1萬」
莫德納、BNT輪到誰打？　一圖秒懂4大疫苗「接種資格與時程」
余苑綺最新病況曝光！　「無法再手術」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

牙膏味道怪怪的「一看竟是老鼠藥」　18歲女強忍9天毒發慘死

外星生物在已在地球？科學家曝「驚世發現」：就躲在動物園

歐盟將推「全球通道」抗衡一帶一路　外交部：探討在印太合作可能性

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

2姐妹淪洩慾工具！單親爸成「鬼父」性侵9年　害女兒懷孕墮胎

義大利2女嬰出生被抱錯　父母1決定超暖！23年後幸福現況曝光

美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

誤信打疫苗會不孕！醫護拒接種「婚禮前染疫」　延後婚期20天病逝

牙膏味道怪怪的「一看竟是老鼠藥」　18歲女強忍9天毒發慘死

外星生物在已在地球？科學家曝「驚世發現」：就躲在動物園

歐盟將推「全球通道」抗衡一帶一路　外交部：探討在印太合作可能性

捐國際醫療物資卡關解決　賈永婕送出598萬元器材到馬來西亞

桃園首宗接種AZ第二劑後猝死　檢警相驗後尊重家屬不再解剖

想進Google工作看過來！台灣徵才中　人資解密「履歷怎寫」

公園遇極品「美瞳微笑」橘貓　來家第1天主動躺她肚肚睡翻

《逆局》18禁畫面噁爆！變態割女性背部製造「血翅膀」

生前2次入圍「巧合敗給同一人」　小鬼最後一屆金鐘…吳宗憲KID曝驚喜

生涯首次擺短棒　蘇智傑觸擊失敗說抱歉

Gogoro赴美掛牌上市　鴻海、GoTo成新股東！

航班時間曝！108萬劑莫德納明抵台　華航從亞特蘭大載運

除了台灣人還有那些人可領？移民署桃園站說明五倍券領取資格

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

他拿「飛機杯」看女子低頭狂動　上演活春宮

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

慎！花圃飄腥味竟是「粗大男根」塞罐中

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

善款變白蟻食物！功德箱上萬鈔票成廢紙

投資特斯拉入袋千億　他預言未來10年還有3倍利潤

不想上班！23歲男竟「騙老闆確診新冠肺炎」害25人隔離　悽慘下場曝光

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

雙胞胎共娶一妻　3人同床懷孕了

更多熱門

相關新聞

誤信疫苗會導致不孕　醫護婚禮前染疫身亡

誤信疫苗會導致不孕　醫護婚禮前染疫身亡

美國肯塔基州29歲的外科技術員溫德爾（Samantha Wendell）因為誤信新冠疫苗可能導致不孕的謠言，導致她還來不及成為幸福的新娘，就染上新冠肺炎，並在9月10日病逝。

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

女警出軌被抓包　破窗跳樓慘摔斷腿

女警出軌被抓包　破窗跳樓慘摔斷腿

沒有廉價的國防

沒有廉價的國防

關鍵字：

美國加州美西山火野火大火山火薛曼將軍樹General Sherman tree北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面