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歐盟將推「全球通道」抗衡一帶一路　外交部：探討在印太合作可能性

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

歐盟15日宣布「全球通道」（Global Gateway）計畫，其中包括歐洲將參與全球半導體競賽，擬立新的「晶片法案」，並立法禁止進口強迫勞動生產的產品，被解讀為抗衡中國「一帶一路」倡議。對此，外交部發言人歐江安16日表示，其願景與我國近年推動的「新南向政策」理念與目標一致，未來將探討雙方在印太等具共同利益的區域，優先推動數位經濟、綠能等策略連結的可行性。

歐江安表示，外交部樂見歐盟提出新的連結策略「全球通道計畫」，進一步尋求與世界各國建立合作、投資優質基礎設施，同時連結全球貨物、人員與服務，以共享價值為基礎提供夥伴國家透明及良善治理的合作計畫。

歐江安稱，「全球通道計畫」所揭櫫的價值及遠景，與我國政府近年來推動「新南向政策」及永續發展國際合作等理念與目標一致。外交部將秉持民主自由的核心價值，持續與歐盟及其會員國等理念相近夥伴深化實質合作，進一步探討雙方在印太等具共同利益的區域，優先推動數位經濟、綠能等策略連結的可行性。

此外，針對美國總統拜登（Joe Biden）15日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及英國首相強森（Boris Johnson）透過視訊會議共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），內容包括三國對國際秩序之共同承諾，並為深化印太地區外交、安全與國防的夥伴關係而成立，未來三國將藉AUKUS共同強化國防能力等。

外交部表示，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。台灣未來將持續在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

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