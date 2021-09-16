印度「神秘高燒」已奪百命！每天新增30人確診　醫揭3大可能病因

▲印度的「神秘高燒」患者已增至數千人，下同。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者葉睿涵／綜合報導

印度最近屢屢傳出病患「神祕高燒」後死亡的案例，過去3週已有逾百人因病去世。衛生官員懷疑，不明怪病可能與登革熱、恙蟲病或飲用水遭污染有關，但醫護人員正積極進行更多檢測，試圖找出發燒的原因。

綜合外媒報導，印度北部地區近1個月來有數千人出現發燒症狀，平均每天有2、30宗相關病例，其中還有多名被送院治療的患者抱怨有關節痛、頭痛、脫水、噁心的問題。這種致命怪病已奪走逾百條人命，其中有至少88名死者是未成年人。

所有患者的新冠病毒檢測都呈陰性反應，有部分患者的登革熱（dengue fever）檢測為陽性，但也有人表示，這些疾病與恙蟲病（scrub typhus）有關，這是一種被帶有立克次體的恙蟲叮咬所引起的一種急性發熱性疾病。

這起「不明疾病」的傳播為醫院帶來了不小的壓力，也在當地掀起一種「恐懼的氛圍」。當地醫院目前已接收了1萬2000名病人，但高級衛生官員古勒斯瑞塔（Neeta Kulshrestha）表示，「醫院裡的病人，尤其是兒童，正迅速死亡。」

高級醫生古瑪（Vijay Kumar）也指出，他的團隊正日以繼夜地與病毒作戰，不停地調查病因和分發藥品，「我們注意到當地的環境衛生條件很差，因此我們將進行更多檢測，試圖找出發燒的原因」。地方衛生局也表示，有部分民眾盜接非法飲用水管，導致當地的飲用水受到污染，這也有可能導致疾病爆發。

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