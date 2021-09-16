台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

▲波士頓市長候選人吳弭（中）以及支持她的選民。（圖／翻攝自Twitter／Michelle Wu 吳弭）

實習記者黃品臻／綜合報導

200年來首次，美國波士頓選民選出2名有色人種女性，她們將在11月的大選，互爭市長寶座，其中一位正是曾擔任波士頓市議會議長的台裔美國人吳弭（Michelle Wu）。

據《美聯社》報導，市議員吳弭與喬治（Annissa Essaibi George），14日擊敗代理市長詹尼（Kim Janey）、市議員康貝爾（Andrea Campbell）和前波士頓經濟發展主管巴羅士（John Barros），在5位有色人種參加的初選中勝出，挺進11月的決選。

其中備受矚目的台裔參選人吳弭，她的雙親在她出生前就移民美國。2013年吳弭28歲時，當選波士頓議員，成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年，她獲市議員一致通過當選議長，成為波士頓市議會首位有色人種女性議長，現在她更上一層樓，將在11月角逐波士頓市長。

▲台裔波士頓市議員吳弭投入市長選戰。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Wu）

吳弭曾接受本站《慧眼看天下》主持人黃寶慧的專訪，她表示從來沒想過自己會踏入政壇，作為家中的老大，成長過程就被父母教導要找到一份穩定的好工作，後來因為母親受精神問題所苦，吳弭必須擔起照顧年幼的妹妹與母親的責任，進而認知到地方政府的重要性，不論是要替妹妹找到適合的學校、照顧母親的健康，或是經營家族企業，而這也成為吳弭踏入政壇的契機。

而吳弭大學選擇就讀法學院，也在就學期間遇到一位教授、美國民主黨籍政治人物伊麗莎白．華倫（Elizabeth Ann Warren），決定開始幫助教授的那一刻，也正式開啟吳弭的政治路。

對於亞裔美國人的身份是帶來優勢還是劣勢，吳弭談到新冠病毒剛開始在美國流行時，亞裔身陷的種種困難處境，以及從歷史上來看亞裔遭受的種種歧視與不敢吭聲，當提出一種「如何包容所有種族」的觀點時，因為有著親身經歷，相對容易建立起選民們的情感連結。但她也提到，加州和某些地區以外的大部分城市，並沒有太多亞裔美國人，因此身為民選公職的亞裔美國人，絕不可能僅靠為數不多的亞裔就勝選，更重要的是要去建立廣泛的聯盟。

專訪問及台灣第一位女總統蔡英文帶給吳弭什麼樣的啟發，她提到從數據上來看，由女性來擔任領導職確實有很大優勢，全球疫情控制得較好的地區、國家幾乎是女性領導者。而身為台裔美國人，吳弭除了表達對台灣的喜愛之情，也不忘許下願望，希望台灣知名餐廳「鼎泰豐」有朝一日也能在波士頓開設分店。