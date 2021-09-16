以色列最新數據曝光　BNT打完第3劑「抗體飆增10倍」

▲以色列是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列一間醫院針對施打輝瑞疫苗第3劑進行血清研究調查，發現接種者一周後體內抗體量增加10倍之多。該院表示，將在未來數月持續監測。

綜合法新社、每日郵報報導，特拉維夫（Tel Aviv）郊外的榭巴醫療中心（Sheba Medical Center）醫療工作者，檢測接種者打輝瑞疫苗第2劑及第3劑後一周的抗體量，初步結果發現，接種者抗體量增加10倍。

該院表示，將謹慎看待此結果，並在未來數月持續觀察受測者體內的抗體量。

以色列是全球正式開打第3劑的國家，自8月1日起對60歲以上年長者實施，接種資格逐步向下開放，現已擴大至12歲以上族群以及5個月之前施打第2劑者。截至15日，以色列全境近300萬人已打加強針。

以色列國家防疫顧問薩卡（Salman Zarka）此前呼籲，以色列要開始為接種第4劑新冠疫苗做準備。但他並未具體提及明確施打時間點，「考量到這一點以及疫苗、抗體減少，未來似乎要每隔幾個月補打疫苗，可能一年一次，或5、6個月一次。」

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