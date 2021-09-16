她公園「露出雪白胸罩」倒吊又扭腰　地方媽媽崩潰大吼：妳好下流

記者張寧倢／編譯

全球「最大呼拉圈」金氏世界紀錄保持人凱亞尤娃（Getti Kehayova）日前在個人TikTok頻道上傳一支影片，她在公園單槓上挑戰以倒吊姿勢搖呼拉圈時，突然一名地方媽媽向她飆罵，「妳的上衣和胸罩都露出來了，這是親子家庭的去處，妳這樣太下流了。」情緒失控的她甚至出手搶下凱亞尤娃的呼拉圈。

▲女子挑戰倒吊單槓邊搖呼拉圈，卻因為露出內衣，遭到崩潰的地方媽媽飆罵拉扯。（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition，下同）

根據《每日星報》報導，凱亞尤娃以直徑5.18公尺的驚人尺寸成為「最大呼拉圈」的金氏世界紀錄保持人之後，仍時常在網路上分享呼啦圈或健身議題，由於一直保持著運動習慣，凱亞尤娃即使已經是孩子的媽，仍然維持著相當良好、健康的體態。沒想到，她日前和老公小孩一起到內華達州住家附近公園拍TikTok影片時，卻遭到鄰居大媽襲擊，還被出言飆罵「下流」。

影片中可以看見，凱亞尤娃雙腳倒吊在公園短槓器材上，試圖挑戰以此姿勢搖動呼拉圈，但由於地球重力影響，她的上衣不可避免地滑落，露出內層的白色運動內衣與她精實的腰線身材。不料，一名推著嬰兒車的地方媽媽直接亂入拍攝，對著凱亞尤娃狂罵，「XX，妳的上衣和胸罩（bra）都露出來了，這是孩子們玩耍的地方、親子家庭的去處，這太下流了，妳不能在這半裸身體。」

凱亞尤娃和老公同聲反駁，她確實有穿著短褲與衣服，大媽聽完情緒卻更加失控，開口質問他們為什麼要拍攝這種影片，「我真不敢相信妳竟敢光裸身體在社區公園做這件事，去找別的地方露妳的肚子吧！」甚至動手搶下了她的呼拉圈，狠狠丟在地上，逼得凱亞尤娃從槓上跳下來和她理論。最終，大媽使出全力將呼拉圈拋到遠處，凱亞尤娃一家人被氣得離開公園。

凱亞尤娃上傳影片後，短短2周就突破250萬次點閱數，網友在底下留言區中議論紛紛，有人認為感覺像是背出來的台詞，也有人想著影片應該是玩笑，但凱亞尤娃卻直接回應網友稱，「這不是開玩笑。」不過也有人留言表示，「大媽沒去過海邊或是游泳池嗎？」、「小孩子看到應該只會覺得妳很棒，竟然可以倒吊搖呼拉圈，超酷！」不過凱亞尤娃現已刪除這則影片。

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