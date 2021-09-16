真子公主未婚夫返日將享VIP待遇　全由皇室埋單　日網罵爆：軟飯男

▲日本皇室真子公主與大學同學小室圭預計於年底前完婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主與未婚夫小室圭訂婚後，男方爆出一系列醜聞，隨後更是遠走美國留學躲避輿論，時隔多年，真子公主日前又再度宣布，將於年底前完成婚事，並赴美國定居，堅持下嫁的舉動讓日本國民看傻眼。小室圭16日被爆將暫時返回日本處理相關事宜，而有消息指出，這位「軟飯男」準駙馬入境時將享有VIP待遇，且一切花費都由皇室埋單，再度引發網友暴怒。

現年29歲的真子公主2017年宣布將與同齡男友小室圭訂婚，當時男方正在法律事務所任職，且擁有深厚五官，因此一度被傳為佳話，怎知過沒多久，小室圭的母親就被爆出欠前男友大筆債務，兩人受此影響，拖到2018年2月才正式訂婚。

▲兩人婚後將會赴美生活。（圖／CFP）



儘管如此，小室圭與其母親仍然沒有解決該筆債務，男方更是直接逃到美國留學，留下真子公主在國內面對輿論壓力。然而真子公主卻堅持要下嫁，就這樣苦等數年，終於迎來男方畢業，並在本（9）月透過官內廳宣布，將於10月登記結婚，隨後赴美生活。

由於一連串的醜聞再加上小室圭的消極態度，日本國民對其好感度可以說是跌破谷底，如今小室圭即將回國，就有消息人士爆料，他入境時將享有VIP級的最高待遇。事實上，小室圭2018年8月出國留學時，就曾經享有VIP待遇，甚至因為不想被媒體跟，在出國前一天提前住進成田機場附近的飯店，而一切支出全由日本皇室埋單。

如今小室圭已經正式成為真子公主的未婚夫，且連結婚時程都已確定，身分不同以往，想當然爾，此次返國也將享有VIP待遇，讓日本網友傻眼道，「可不可以不要浪費納稅人的錢？」

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