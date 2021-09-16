Arm推出SOAFEE軟體架構　為汽車產業打造軟體定義的開發平台

▲Arm宣布與汽車供應鏈企業合作，推出全新的軟體架構以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。（圖／Arm提供）

記者高兆麟／綜合報導

Arm今天宣布與汽車供應鏈領先企業合作，推出全新的軟體架構暨參考實作：供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構（Scalable Open Architecture for Embedded Edge，SOAFEE），以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。

Arm表示，隨著車輛的架構與功能持續演化，當前汽車開發人員面臨的挑戰是，若要達成先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂系統（IVI）、電氣化動力系統與自動駕駛，程式的複雜性將越來越高。為了滿足不斷演進的消費需求，運算必須更為集中，而軟體在促成這些演進歷程中所扮演的角色也更形重要。其結果影響了軟體的開發、部署及管理，也意味著以降低成本、時間與複雜性而廣為人知的雲端原生開發方式，比起以前更適合於汽車應用的開發。

然而，要快速且順暢地應對當前軟體定義汽車的需求，它必須提供一個標準化的框架，這個框架涵蓋既存的雲端原生技術，這些技術能和汽車應用所需的即時性與安全性功能進行大規模的協作。同時，這個框架也將使其它需要即時性與極需安全性功能的使用場景受惠，例如機器人與工業自動化。

Arm 車用與物聯網事業部副總裁 Chet Babla 表示：「汽車產業正處於關鍵的轉折點，而整個供應鏈從 IP 設計到汽車製造商，都必須重新檢視與重新定義。」他指出：「這個產業要求 Arm 與其生態系加速軟體定義未來的願景。Arm 憑藉其在供應鏈中獨特的位置，正帶領各界協力合作，以落實為汽車應用的安全與即時需求設計所需的標準、軟體、開發人員資源與特定應用的處理平台。」

SOAFEE 是汽車製造商、系統整合商、半導體、軟體與雲端技術領導廠商通力合作的成果，它為軟體定義汽車確立基於開放標準的全新架構。此外，由這些業界領導企業合組的專業團體（Special Interest Group，SIG）還為 SOAFEE 定義了架構實作，並將其作為免費使用的開源軟體，目標在促成廣泛的原型設計、工作負載探索與早期的開發。Arm 目前正與市場領先的商業解決方案供應商合作以擴大其相容性，並為開發功能性安全的設計提供更快速的路徑。

根據 Arm 在終端產品上促成基於標準的雲端原生體驗的 Project Cassini 與 SystemReady 的成功經驗，SOAFEE 進一步將它們發揚光大，在業界首度引入雲端概念，例如具備汽車要求的功能安全與即時性的容器編排。SOAFEE 輔助資料檔與參考實作的初始版本已經開放下載。

亞馬遜網路服務公司（AWS）全球車用事業發展事業部總監 Bill Foy 表示：「重要科技的躍進正在轉變汽車電子與軟體架構的需求，並驅動著產業朝向以軟體為中心的未來發展。AWS 致力於和 Arm 這樣的關鍵業者攜手創新，並憑藉以服務為導向的架構，協助解決軟體定義汽車所面對的複雜挑戰。」

Bill Foy也指出：「透過與 Arm 的合作以及基於 Arm 架構的 AWS Graviton2實例，我們為客戶節省顯著的成本花費，並實現從雲端到汽車邊緣以相同的架構運行應用程式，以簡化開發人員的工作流程。」

Arm 透過與 ADLink 合作，在一個全新的相容於 SystemReady 的開發平台上提供出色的效能，加速產品上市時程。這個平台由基於 Arm Neoverse 架構 Ampere Altra 核心所驅動，將讓開發人員得以使用 SOAFEE 參考軟體堆疊，針對如駕駛座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）、動力系統與自動駕駛等應用項目，在基於 Arm 架構晶片系統上進行工作負載的探索與開發。這個開發平台是由開發工作站加上堅固的車內產品組成，兩項產品都可在此預訂，預計 2021 年第 4 季正式發表上市。

除了 AWS、ADLink、Ampere 與 CARIAD 之外，這項方案也已獲得整個供應鏈中領先企業的廣泛支持，包括 Apex.AI、德國馬牌、Green Hills Software、Linaro、邁威爾科技、HIM 聯盟、紅帽公司（Red Hat）、SUSE、Woven Planet 和 Zing Robotics 等。業界夥伴之所以選擇與 Arm 合作，是因為Arm 處於硬體與軟體匯集的獨特位置。Arm 與其生態系已經已作出回應，提供各項資源為汽車產業的發展，帶來具有安全與即時意識的雲端原生典範，實現軟體定義汽車的願景。