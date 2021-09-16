　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Arm推出SOAFEE軟體架構　為汽車產業打造軟體定義的開發平台

▲▼Arm宣布與汽車供應鏈企業合作，推出全新的軟體架構以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。（圖／Arm提供）

▲Arm宣布與汽車供應鏈企業合作，推出全新的軟體架構以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。（圖／Arm提供）

記者高兆麟／綜合報導

Arm今天宣布與汽車供應鏈領先企業合作，推出全新的軟體架構暨參考實作：供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構（Scalable Open Architecture for Embedded Edge，SOAFEE），以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。

Arm表示，隨著車輛的架構與功能持續演化，當前汽車開發人員面臨的挑戰是，若要達成先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂系統（IVI）、電氣化動力系統與自動駕駛，程式的複雜性將越來越高。為了滿足不斷演進的消費需求，運算必須更為集中，而軟體在促成這些演進歷程中所扮演的角色也更形重要。其結果影響了軟體的開發、部署及管理，也意味著以降低成本、時間與複雜性而廣為人知的雲端原生開發方式，比起以前更適合於汽車應用的開發。

然而，要快速且順暢地應對當前軟體定義汽車的需求，它必須提供一個標準化的框架，這個框架涵蓋既存的雲端原生技術，這些技術能和汽車應用所需的即時性與安全性功能進行大規模的協作。同時，這個框架也將使其它需要即時性與極需安全性功能的使用場景受惠，例如機器人與工業自動化。

Arm 車用與物聯網事業部副總裁 Chet Babla 表示：「汽車產業正處於關鍵的轉折點，而整個供應鏈從 IP 設計到汽車製造商，都必須重新檢視與重新定義。」他指出：「這個產業要求 Arm 與其生態系加速軟體定義未來的願景。Arm 憑藉其在供應鏈中獨特的位置，正帶領各界協力合作，以落實為汽車應用的安全與即時需求設計所需的標準、軟體、開發人員資源與特定應用的處理平台。」

SOAFEE 是汽車製造商、系統整合商、半導體、軟體與雲端技術領導廠商通力合作的成果，它為軟體定義汽車確立基於開放標準的全新架構。此外，由這些業界領導企業合組的專業團體（Special Interest Group，SIG）還為 SOAFEE 定義了架構實作，並將其作為免費使用的開源軟體，目標在促成廣泛的原型設計、工作負載探索與早期的開發。Arm 目前正與市場領先的商業解決方案供應商合作以擴大其相容性，並為開發功能性安全的設計提供更快速的路徑。

根據 Arm 在終端產品上促成基於標準的雲端原生體驗的 Project Cassini 與 SystemReady 的成功經驗，SOAFEE 進一步將它們發揚光大，在業界首度引入雲端概念，例如具備汽車要求的功能安全與即時性的容器編排。SOAFEE 輔助資料檔與參考實作的初始版本已經開放下載。

亞馬遜網路服務公司（AWS）全球車用事業發展事業部總監 Bill Foy 表示：「重要科技的躍進正在轉變汽車電子與軟體架構的需求，並驅動著產業朝向以軟體為中心的未來發展。AWS 致力於和 Arm 這樣的關鍵業者攜手創新，並憑藉以服務為導向的架構，協助解決軟體定義汽車所面對的複雜挑戰。」

Bill Foy也指出：「透過與 Arm 的合作以及基於 Arm 架構的 AWS Graviton2實例，我們為客戶節省顯著的成本花費，並實現從雲端到汽車邊緣以相同的架構運行應用程式，以簡化開發人員的工作流程。」

Arm 透過與 ADLink 合作，在一個全新的相容於 SystemReady 的開發平台上提供出色的效能，加速產品上市時程。這個平台由基於 Arm Neoverse 架構 Ampere Altra 核心所驅動，將讓開發人員得以使用 SOAFEE 參考軟體堆疊，針對如駕駛座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）、動力系統與自動駕駛等應用項目，在基於 Arm 架構晶片系統上進行工作負載的探索與開發。這個開發平台是由開發工作站加上堅固的車內產品組成，兩項產品都可在此預訂，預計 2021 年第 4 季正式發表上市。

除了 AWS、ADLink、Ampere 與 CARIAD 之外，這項方案也已獲得整個供應鏈中領先企業的廣泛支持，包括 Apex.AI、德國馬牌、Green Hills Software、Linaro、邁威爾科技、HIM 聯盟、紅帽公司（Red Hat）、SUSE、Woven Planet 和 Zing Robotics 等。業界夥伴之所以選擇與 Arm 合作，是因為Arm 處於硬體與軟體匯集的獨特位置。Arm 與其生態系已經已作出回應，提供各項資源為汽車產業的發展，帶來具有安全與即時意識的雲端原生典範，實現軟體定義汽車的願景。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
靠龍劭華耳邊「想再聽你叫妹妹」　女兒告別：手比我想像中還冰
第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬莫德納」殘酷真相
峮峮曝2張舊照「他生前最愛」　小鬼離世周年吐15字
女星視訊老公　他看畫面突尖叫：為什麼裸體！
他撿到小雞養1個月送學校！　才驚是保育類「藍腹鷳」
快訊／桃勤20多歲女染Delta！　同居男友採檢出爐
108萬劑莫德納明抵台　優先施打對象曝光
「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」慶分局長調走　警局長怒了說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

蔡易餘戲稱簡體字是「殘體字」　飯沒有食字旁「看一次笑一次」

國民黨要蘇貞昌為3+11道歉　羅秉成：調查報告今送出「可受公評」

民進黨團力挺陳柏惟撐過罷免危機　蔡易餘點出國民黨政治意圖

108萬劑莫德納明抵台　中央一併釋出30萬劑庫存供長者接種第二劑

蔡英文校閱佳冬戰備跑道起降　府洩我空軍「咬住」共軍轟六機照

2400億買海空8大防衛系統　政院：分年籌編，不會債留子孫

台鐵檢討太魯閣事件　仿效高鐵今年底前設置「安全管理系統」

快訊／台鐵改革引高度關注　交通部：已在進行2重點工作

民進黨團：開放混打不會只有「莫德納加高端」　未來還有其他版本

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

蔡易餘戲稱簡體字是「殘體字」　飯沒有食字旁「看一次笑一次」

國民黨要蘇貞昌為3+11道歉　羅秉成：調查報告今送出「可受公評」

民進黨團力挺陳柏惟撐過罷免危機　蔡易餘點出國民黨政治意圖

108萬劑莫德納明抵台　中央一併釋出30萬劑庫存供長者接種第二劑

蔡英文校閱佳冬戰備跑道起降　府洩我空軍「咬住」共軍轟六機照

2400億買海空8大防衛系統　政院：分年籌編，不會債留子孫

台鐵檢討太魯閣事件　仿效高鐵今年底前設置「安全管理系統」

快訊／台鐵改革引高度關注　交通部：已在進行2重點工作

民進黨團：開放混打不會只有「莫德納加高端」　未來還有其他版本

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

108萬劑莫德納明抵台　中央將一併釋出30萬劑庫存

共31萬份！新北加倍券最小面額50

五倍券加碼抽　數位綁定可領限量好食券

北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名

桃園Delta確診者去過一蘭　緊急採檢28人

指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲傻眼

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

快訊／新北幼兒園再爆1確診　家人PCR結果火速出爐

台灣疫苗困境　柯文哲：是我就幫AZ代工拿3000萬劑

穩定鋼價　政院：已協調鋼鐵業優先滿足國內需求

新北市餐飲內用開放了　強化二級警戒至921

快訊／怎麼抽振興券加碼好康？　唐鳳教你這樣做

更多熱門

相關新聞

台積電7分鐘完成填息2.75元！　逐季配息來第五度當日填息

台積電7分鐘完成填息2.75元！　逐季配息來第五度當日填息

晶圓代工龍頭台積電(2330)今天除息，每股配發2.75元現金，今日開盤603元，僅用了7分鐘，在早上9點07分股價就來到607元，迅速完成填息，但填息行情只維持了約一小時，股價就下跌至601元，呈現貼息狀態。

抽中一張現賺8萬4！　華景電通今日開始公開申購

抽中一張現賺8萬4！　華景電通今日開始公開申購

SEMI預測：明年半導體設備支出有望破「千億美元」　連續三年創歷史新高　

SEMI預測：明年半導體設備支出有望破「千億美元」　連續三年創歷史新高　

幸福企業！台積電補班日「不補班」　周末、連假放好放滿　

幸福企業！台積電補班日「不補班」　周末、連假放好放滿　

受惠竹科、南科晶圓廠擴建　信紘科8月營收飆上櫃以來單月新高

受惠竹科、南科晶圓廠擴建　信紘科8月營收飆上櫃以來單月新高

關鍵字：

Arm半導體

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面