警花妻出軌被抓包！綠帽夫怒奪槍駁火　她破窗跳樓慘摔斷腿

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐約一名休班女警莫斯克拉（Daisy Mosquera）在14日上午8點40分撥通了911的求救電話，聲稱她的丈夫正用槍指著她，並隨時會將她殺死。警方在接到電話後立刻趕往現場，並與其夫發生槍戰，而女警則從2樓窗戶跳下逃走，導致她的一條腿被摔斷。

Photos: A man fired shots at cops on 133 Avenue on Tuesday morning during a domestic violence call. His cop wife jumped out of a 2nd floor window. ESU and Paramedics remove the victim. #LloydMitchellPhotography #NYPost #photojournalism #NYPD #localjournalism #journalism pic.twitter.com/VCCFhPTObI — Lloyd Mitchell (@Lloydphoto) September 14, 2021

綜合美聯社與《紐約郵報》報導，9月14日上午，休班的莫斯克拉在家中與丈夫發生爭執，隨後憤怒的丈夫搶過了她的手槍，並威脅妻子要殺死她。受驚的莫斯克拉立刻打通911的求救電話，並告訴警方，「他正拿槍指著我，手槍已經上了膛，他會殺死我的。」

警方在電話中聽見丈夫生氣地喊道，「你這是通姦罪，你背叛了我」，於是先派巡警前去查看，沒想到巡警敲開們後，丈夫一樣威脅要將警員殺死，於是警方改派緊急救援小組支援。緊急救援小組在數分鐘後抵達現場，試圖安撫這名憤怒的男子，甚至還派出他的兄弟親情喊話，希望能讓男子冷靜下來。

▲休班女警被丈夫用槍指著她後跳樓逃生。（圖／翻攝自YouTube／keyser soze）

就在雙方對峙期間，休班女警突然從2樓窗戶跳下逃跑，導致她的丈夫氣得直接朝她和屋外的警員開槍。警察急忙開火還擊，並射中了男子的右臂，不過他的傷勢沒有生命危險，而跳窗逃走的女警則摔斷了一條腿，夫妻倆雙雙入院。

當地的警察局長哈里森（Rodney Harrison）稱讚了他手下們傑出的表現，而負責談判的警員雷迪克（Brenda Reddick）也表示，「雖然有人在這起意外中受傷，但我們沒有人失去生命，這才是最重要的。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast