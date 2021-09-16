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全美大學年度排名出爐！專家曝「非傳統名校崛起」成新趨勢

▲▼哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳統名校雖仍穩定霸榜，圖為哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

2022年全美大學最新排行本週出爐，雖然傳統名校仍霸榜，但有高教界的專家發現，此次的大學排名呈現出一個新趨勢，一些名不見經傳的「新校」已經成為外籍學生的留學新選擇。

據《美國之音》（Voice of America）報導，《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）週一公布了年度美國最佳學院和大學排名，傳統名校普林斯頓大學、哥倫比亞大學、哈佛大學、麻省理工學院和耶魯大學仍穩居榜上前五。

此次排名是根據以下6大類別的加權方式來計算，分別是學生成就（40%）、教師資源（20%）、專家意見（20%）、財務資源（10%）、學生技能（7%）及校友捐贈（3%）。

美國阿比林基督大學（Abilene Christian University）課程設計總監方柏林博士（Berlin Fang）接受《美國之音》採訪時指出，此次排行榜所考量的權重類別，更加重視「社會流動性」，顯見一趨勢為，美國大學，特別是頂尖的大學，更願意考慮招收來自低收入背景的學生。

▲▼國際學生。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家發現最新的全美大學排名中，許多鮮為人知的大學成了很多國際學生的新選擇。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

方柏林博士表示，「排名前五的全國性大學有55%的佩爾助學金（Pell Grant）獲得者，佩爾助學金通常是頒發給家庭收入總數低於5萬美元的學生，而大多數得到這筆助學金的學生，家庭收入低於2萬美元。」

此外，本次排行榜有以「外國留學生人數最多」作為標準，對全美各種類別的大學和學院進行排名。

方柏林博士提到，傳統名校如哥倫比亞大學和哈佛大學等，仍然吸引為數眾多的國際學生，但有許多過往知名度較低或新成立不久的學校，也擠身「國際學生人數最多」的名單中。

方柏林博士舉例，設在紐約市的「新學院大學」（The New School）和設在紐約州的羅切斯特大學（University of Rochester），外國學生比例分別是30%和27%，成為榜單上的第一名和第二名，而紐約大學（New York University）則屈居第三。

在方柏林博士看來，這些過往鮮為人知的大學和學院會成為國際學生的選擇，主因是美國人口結構的變化，需要有這些規模較小的文理科學院繼續存在，同時也反映出國際學生在申請大學時，心理認知和思考已產生轉變。

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