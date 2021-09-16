日防衛大臣：台灣與日本直接相關　CNN專訪重申台海局勢重要性

▲ 岸信夫多次強調台灣對日本的重要性。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國近來頻頻在南海及東海進行軍演，加劇地區緊張。《美國有線電視新聞網》（CNN）16日刊登日本防衛大臣岸信夫專訪，他在訪談中重申台灣對日本的重要性，認為台灣發生的一切與日本直接相關。且若中國對日本領土帶來威脅，必要時將採取行動。

岸信夫向CNN指出，尖閣諸島（釣魚台）無疑是日本領土，日本將保衛這些島嶼，並採取行動應對中國對其的任何威脅，「針對中國對尖閣諸島及東海其他地區的行動，我們必須以數量比中國更多的巡邏船，展現出日本政府正堅決保衛領土。」

根據日本統計，中國海警船今年1月至8月底已經進入日本陸地12海浬範圍內88次。專家分析，中國的戰略是在主權爭議地區及其周邊部署軍隊，施加北京的法律與權威，使中國的主張正當化。岸信夫也注意到這一點，「有些行動持續挑戰日本領土不可分割的一部份」，這片領土也是中日關係另一個可能的引爆點。

▲ 岸信夫強調，尖閣諸島為日本領土。（圖／CFP）

日本7月發布防衛白皮書，提及台灣時使用有史以來最強硬的措辭，「台灣周圍局勢穩定對日本安全很重要。」岸信夫當時表示，應抱持危機意識，隨時關注台灣局勢，在CNN專訪中對此則說明，「台灣發生的一切與日本直接相關」，且日本使用的90%能源都從台灣周邊地區進口。

岸信夫進一步表示，「台灣可能發生的事恐怕成為日本必須面對的問題。在這種情況下，日本將不得不對那些狀況做出必要的回應。」他也強調，緊張局勢應透過對話解決，而非暴力。

不過，日本透過發言捍衛主張的同時，也正加強軍事能力，在與那國島部署飛彈與軍隊，且計劃不久後在石垣島進行相同部署。岸信夫說明，「這是為了表明我們捍衛西南諸島的堅定意志。」

華府與東京簽署《美日安保條約》，代表美國有義務保衛日本領土，總統拜登1月就職後不久便重申這項承諾，白宮也在聲明中特別提及尖閣諸島。岸信夫對此表示，美日同盟持續加強，華府在尖閣諸島局勢上也支持東京。

岸信夫指出，日本將繼續與美國進行聯合軍演，並與其他夥伴進行多邊訓練，加強軍力的同時，也為地區和平穩定做出貢獻。日本也正改良自身武器，包括開發及取得可打擊日本領土以外地區的武器系統。岸信夫說明，擁有適合的裝備以抵禦任何威脅，對日本軍隊非常重要。

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