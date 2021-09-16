美FDA：可能不須加打「第3劑」BNT疫苗　觀察數據有已知偏差

▲美國FDA周三（15日）在一份文件中表示，依目前美國疫情來看，可能不需要接種第3劑的輝瑞疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國食藥局（FDA）科學家於15日指出，輝瑞/BNT疫苗的「第3劑」追加接種目前可能尚不需要，但追加接種的劑量確實提高了免疫反應，符合監管機構設定的條件，FDA疫苗與相關生物製劑諮詢委員會將於17日開會審查輝瑞提出的「第3劑」批准申請。

根據路透、美國CNBC報導，FDA在為外部顧問學者準備的一份文件中寫道，部分觀察性的研究顯示，輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BNT合作開發的新冠疫苗，隨著時間的推移，對防範有症狀感染或Delta變異株的效力正在下降，然而，FDA尚未進行獨立審查或驗證這些數據與結論。總體而言，目前美國許可授權的疫苗仍能提供足夠的防護力，可預防在美國發生的重症與死亡。

FDA科學家表示，雖然觀察性研究可以幫助理解實際接種情況的有效性，但它存在已知與未知的偏差，可能影響數據的可靠性。FDA疫苗與生物製劑諮委會將在17日審查輝瑞提出的第3劑批准使用申請。報導指出，FDA文件反應出許多科學家的觀點，他們質疑追加接種是否有普遍的必要性，與持續推動追加接種的拜登總統持不同看法。輝瑞15日則指出，在第2劑接種6個月後再追加接種第3劑，可使防感染能力恢復至95％。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，FDA審查會議結束後，美國疾病控制預防中心（CDC）顧問小組計畫於下周開會，對此提出建議。此前，拜登總統表示，希望於9月20日開始全美1億劑追加接種的目標計畫。世界衛生組織（WHO）先前則呼籲，部分國家疫苗覆蓋率不到2％，多數集中在非洲地區，此時富國推動第3劑接種是不正確的做法。

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