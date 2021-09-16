巨峰葡萄是日本品種！1圖秒懂「5大人氣葡萄」　網喊：好想去日本

▲日本當地人氣超高的5個葡萄品種，也有台灣常見的巨峰葡萄。（圖／翻攝自臉書／日本台灣交流協會）

記者詹雅婷／綜合報導

日本名產「晴王麝香葡萄」是不少民眾旅遊必買的品項之一，但許多人不知道的是，其實台灣常見的巨峰葡萄也來自日本。日本台灣交流協會為此特地撰文，介紹日本人氣超高的5個葡萄品種。

巨峰葡萄（きょほう）擁有「葡萄之王」的稱號，在台灣產量位居第一，市售占九成以上，但其實它是日本品種。儘管它的外皮微澀，但果肉紮實、香甜多汁，以較無酸味為特色，廣受大眾喜愛。

貓眼葡萄（ピオーネ）是巨峰和麝香混種後的新品種，因外皮呈深藍紫色，也被稱為「黑珍珠」，果肉脆密、飽滿多汁，最大特徵是它的顆粒比巨峰更碩大飽滿，同時擁有爽口酸味。

Queen_Nina（クイーンニーナ）的香氣及甜度均更上層樓，不但具備麝香葡萄的細緻肉質與濃厚香氣，甜度更勝巨峰葡萄及貓眼葡萄，皮薄較無澀味，可連皮一起吃，加上如紅寶石般的鮮紅色外皮，使得它近年來人氣水漲船高。

晴王麝香葡萄（シャインマスカット）是以「安藝津21號」與「白南」交配改良的新品種，同時也是現階段日本麝香葡萄當中最頂級、價格最高昂的品種。無籽且皮薄可連皮吃，肉質清脆，外觀呈透明淺綠色，除了經常被當作送禮逸品之外，也常出現在甜點之中。

德拉瓦（デラウェア）是源自美國的品種，在明治時期引入日本，並成功培育出無籽果實，顆粒偏小，觸感柔軟且容易去皮，強烈甜味與恰到好處的酸味交織成清新風味。

日本台灣交流協會這篇貼文引發熱烈討論，「最愛日本的麝香葡萄！濃郁的香氣吃過就會念念不忘」、「日本的麝香葡萄是我吃過最香甜最好吃的葡萄～～好想去日本啊」、「麝香葡萄吃過真的回不去了」。