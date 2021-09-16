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小行星撞地球「恐龍直接滅絕」　「這生物」卻靠2大優勢爬滿地球

▲▼小行星撞地球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲太陽系中有許多小行星繞行太陽，在受到引力拉扯時，有時會改變軌道，可能就會撞上地球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

6600萬年前小行星撞擊地球導致恐龍滅絕，但是蛇類靠著「躲在地底」、「可長時間不進食」的兩大優勢，不僅度過了恐龍滅絕後地球的極端環境，更持續演化出多樣品種，踏上除了南極洲外的各大洲繁衍後代。

綜合科學媒體SciTechDaily及BBC的報導，由英國巴斯大學（University of Bath）帶領的英德研究團隊，14日在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表研究，他們發現導致恐龍滅絕的災難性事件，卻打開了蛇類的新世界。

研究團隊利用化石來分析現代蛇之間的基因差異，重建蛇類的演化史，最終發現現存的蛇類都是從6600萬年前小行星撞擊地球後倖存的物種演化而來。研究團隊指出，這種毀滅式的滅絕事件是一種「創造性破壞」的形式，使蛇類能夠變得多樣化，進入過往是由競爭物種佔據的生態位置。

▲▼佛山一名廚師在砍掉泰國眼鏡蛇的頭後遭咬，中毒身亡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蛇類不僅在小行星撞地球後倖存，至今更繁衍出約4000樣不同種類。（圖／取自免費圖庫pexels）

小行星撞地球後除導致恐龍滅絕，也引發地震、海嘯、野火，大片塵埃遮擋住太陽，讓地球陷入長達數十年的黑暗，估計當時有76%的動物和植物消失，不過蛇類和部分哺乳類、鳥類、青蛙和魚類等少數物種在這場災難中倖存。

研究團隊認為，蛇類能在遭受撞擊後的極端地球環境生存，主要是因為具有「生活在地底」及「可長時間不進食」的兩項優勢。在此之後，恐龍及白堊紀蛇（Cretaceous snakes）2個競爭者的滅絕，讓蛇類能夠前往新棲地、新大陸、發現新獵物，其中首先登陸亞洲。

蛇類後來開始繁衍出不同分支，例如眼鏡蛇、束帶蛇（garter snake）、蝰科（Vipers）、蟒蛇等，其中包括樹蛇、毒蛇、眼鏡蛇、蟒蛇等物種都是在恐龍滅絕後才出現，長達10公尺的大型海蛇亦是如此。

目前除了南極洲，全球各洲都有蛇類的蹤跡，從海洋到乾燥的沙漠，各式生態系統都能發現牠們，有生活在地底下的蛇，也有生活在樹上的蛇，全球各大洲一共分布約4000種蛇。

帶領這項研究的首席研究員克萊恩博士（Dr Catherine Klein）驚嘆，「這很了不起，因為牠們不僅在大滅絕中活了下來，而且幾百萬年來，牠們在以新的方式利用牠們的棲息地，如果沒有小行星撞擊地球，蛇類很可能不會有今天。」

▲恐龍滅絕。

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