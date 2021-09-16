北韓新設「鐵路機動導彈團」首曝光　短程導彈飛800km落入日本海

▲北韓15日展開射擊演習，發射的2枚導彈準確地落在了800公里外的日本海，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓15日展開射擊演習，自平安南道陽德郡一帶接連發射2枚短程彈道導彈，並準確地落在了日本專屬經濟區（EEZ）內側的日本海。在本次的射擊演習中，北韓採用了不同於以往的方式，直接在火車上發射導彈，以測試其鐵路導彈系統的威力。北韓事後表示，本次訓練相當成功，對提升國家戰力具有極大意義。

據NHK報導，日本防衛省相關人士透露，北韓在15日所發射的導彈，落在了日本EEZ內側的日本海，導彈以不規則軌道飛行了約750公里，高度未滿100公里，屬於低高度飛行。目前，日本防衛省仍在分析相關導彈的性能與飛行途徑等。

而朝中社則在16日指出，北韓射出的短程彈道導彈是今年初新設的「鐵路機動導彈團」在進行射擊演習時所發射，此次訓練的目的是為了確保其實戰部署的鐵道機動導彈系統的實用性，評估鐵路機動導彈團的備戰狀態和執行能力，並讓該團對實戰行動程序更加熟練。

負責指導本次射擊演習進行的是朝鮮人民軍總參謀長兼朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員朴正天，北韓最高領導人金正恩則未出席。報導稱，鐵路機動導彈團15日凌晨接獲任務後，立即動身前往中部山區，並在完成部署後發射導彈，準確地擊中了800公里外的目標。

從北韓公開的照片可見，其短程彈道導彈是從火車所發射，與過去從導彈發射車發出導彈的方式不同，而這種鐵道導彈系統可以在北韓全國各地執行火力任務，對威脅北韓的勢力同時發出多重打擊。朴正天表示，射擊訓練的成果與北韓軍事戰略構思和企圖相符，對提升國家戰力具有極大的意義。

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