他搭機爽用「飛機杯」短裙妹低頭狂動　乘客目睹活春宮拳頭硬了

▲國外一對男女在飛機上口交被乘客拍影片PO網。（圖／翻攝自推特@alanwhite12332，下同）

記者張寧倢／編譯

總部設在愛爾蘭的瑞安航空（Ryanair）最近遭到網友爆料，有乘客在班機飛行途中公然發生性行為，由於行徑太過誇張，過程直接遭旁人錄影。只見男子一手捧著「飛機杯」啜飲，一邊低頭看著女伴幫自己「吞吐」，表情看來相當沉醉其中。

根據英國《太陽報》報導，國外推特網友懷特（Alan White）於15日上傳了這段影片，其中可以看見飛機上的一名男子拿著飛機的提供杯子，不時啜飲酒品，坐在他身旁的女子則彎腰低頭且上下擺動，儘管有用衣物稍做遮掩，但兩人享受的過程中還是露出了「直挺挺」的男子性器。而畫面中，男子似乎早就發現乘客的偷拍鏡頭，但他根本不在意，還捧著女子的臉一邊狂吻，一邊讓她用手撫摸下體，吻完接著繼續「張嘴服務」。

誇張行徑就在眼前發生，但影片中不見任何機組人員上前制止，讓懷特不禁在推文表示，「原來瑞安航空如此『公平』，允許大家在飛機上這樣做，我下次訂機票會把這點考慮進去。有網友開玩笑說，「看來座位的『腿部空間』蠻大的...」、「瑞安航空有人為此遭到解雇懲處嗎？」、「太離譜了吧！」

報導稱，目前不清楚這對男女是否有被告知停止性愛行為、拒絕運送，或是就這樣被默許了，但他們的行為相當於是在公共場合做出淫穢之舉，屬於公然猥褻的一種犯罪行為，可以在任何時候被請下飛機，並可能為此遭到起訴。據悉，目前瑞安航空尚未對此作出回應。

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