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首談台灣正名　吳釗燮：華府好友瞭解台灣的重要性

▲▼外交部長吳釗燮在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度研討會視訊專題演說（Minister Wu`s remarks at 2021 GTI Annual Symposium）。（圖／翻攝自外交部YouTube）

▲外交部長吳釗燮在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度研討會視訊專題演說。（圖／翻攝自外交部YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮15日在美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）舉辦的線上年度研討會發表預錄專題演說，強調唯有民主陣營團結一致，才能戰勝威權主義的威脅，而台灣是民主國家的重要夥伴，我方樂見美國持續扮演國際事務的領導角色，並樂願在互信互利的基礎上，深化台美友好夥伴關係。

吳釗燮在演說中從近期全球戰略競爭態勢強調台灣的重要性，指出當前威權國家正發動一場反民主的意識型態戰爭，台灣身處民主對抗威權的最前線，具有重要戰略價值，不僅是共享價值的夥伴，關乎區域與全球安全，更是打造可靠且有韌性的全球供應鏈中不可或缺的成員。

吳釗燮說，北京聲稱台灣屬於中華人民共和國的一部分，意圖將其侵略擴張合理化，這種民族統一主義不正是當年引發第二次世界大戰的導火線嗎？其繼續扭曲台灣的名稱來凸顯其對台灣的主權主張，「當我們要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復。值得慶幸的是，我們在華府的好朋友瞭解，讓台灣被稱作『台灣』在戰略上的重要性。我在此向各位表達感謝。」

吳釗燮也指出，立陶宛因為深化與台灣的關係而遭到特定威權國家的無理打壓；我方感謝美國公開力挺立陶宛堅守民主價值，並持續領導民主陣營因應威權國家的不當影響力。

「全球台灣研究中心」是2016年成立的華府智庫，旨在提升各界對台灣議題的認識，今年是「全球台灣研究中心」成立5週年，論壇主題為「台美關係：打造21世紀的議程」（US-Taiwan Relations: Forging a 21st Century Agenda）。

本年的年度研討會於本月15日及16日舉行，受疫情影響再度採取線上形式進行；我國駐美代表蕭美琴大使擔任開幕致詞，其他與談貴賓包括：美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA)、白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國國家民主協會會長米德偉（Derek Mitchell）、日本前國家安保局次官兼原信克等。

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