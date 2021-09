立陶宛規劃設立以「台灣」為名的代表處,引發中國強烈不滿。斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa)13日致函歐盟27國領導人,對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰,表達強烈支持,同時強調即使歐盟有其「一中政策」,不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴,「我們必須向中國表明我們彼此站在一起,且不會讓中國威脅任何人(We must show China that we stand with each other, and that we will not let China threaten any of us)。」