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桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園15日新增一名Delta本土案例（案16213），為桃勤公司的20多歲女員工，足跡大多在雙北。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，案16213負責清潔機艙，為了工作已打第一劑AZ疫苗，因此責任不在她身上，「為何此案到現在還不能打到他的第二劑疫苗？為何還沒有打好打滿？」

案16213是桃園機場負責機艙內清消的人員，曾於6月初打過1劑AZ疫苗，直到12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，於14日工作篩檢確診，家庭及接觸者45人已列並進行居家隔離，桃勤公司339位員工、華膳以及機務人員49人共388人也將進行採檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16213初步檢測Ct值僅14，病毒量高，因工作內是清潔航空客艙，因此會往這方向做感染源溯源，就相關航班、入境確診個案比對釐清。

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▲華航全貨機。(圖／華航提供)

▲桃勤一名女員工確診Delta病毒，圖與此文無關。（示意圖／資料照）

「已經講了幾個月！」林氏璧痛批，前線高風險的人應該要給他們最好的盔甲，保護他們就是保護我們大家。只打一劑對於Delta可以防重症，但防感染效果只有3成，「這些人AZ第二劑別拖到10~12週了！為何此案到現在還不能打到他的第二劑疫苗？為何還沒有打好打滿？」

林氏璧說，第三類的高風險接觸人員，目前第2劑覆蓋率只有68%，「該打屁股！我覺得責任不在她個人，這是單位和主管機關要主動關切和解決的問題，不論她是什麼理由拖這麼久沒打到。」

最後，林氏璧也向主管機關拜託，希望不管是哪種疫苗混哪種疫苗，能盡快讓可能接觸到Delta病毒的前線人員施打最好，「我求你們了！」

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