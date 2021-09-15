《時代》2021百大人物出爐！「台灣囝仔」黃仁勳、網紅薇婭入列

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《時代》2021百大人物出爐！台裔NVDIA執行長黃仁勳入列　還有網紅薇婭

▲▼時代雜誌百大風雲人物 。（圖／翻攝時代雜誌）

▲《時代》百大風雲人物，「台灣囝仔 」黃仁勳入列。（圖／翻攝《時代》雜誌）

記者許力方／綜合報導

美國《時代雜誌》（TIME）公布2021年百大風雲人物，去年台灣人包括總統蔡英文、同志運動先驅者祁家威名列其中，今年則是由台裔美國人企業家、NVDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）入選。最具影響力的百人名單包含哈利、梅根夫婦、網壇巨星大阪直美、棒球好手大谷翔平都躋身其中，特別的是，淘寶直播網紅薇婭（Viya）也獲選。

《時代》公布的2021年全球「百大最具影響力人物」，15日揭曉名單中，哈利王子與妻子梅根也躋身其中，還有18歲橫掃葛萊美獎的創作女歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish），近來和父親打監護官司的小甜甜布蘭妮，奧斯卡英國影后凱特溫絲蕾，「黑寡婦」史嘉莉喬韓森、第一部打入美國Netflix排行第二的法國劇「亞森羅蘋」男主角歐馬希，爆紅的體壇巨星大阪直美、大谷翔平。

▲▼淘寶直播女網紅薇婭。（圖／翻攝微博）

▲淘寶最強女直播主薇婭也擠身百大人物 。（圖／翻攝薇婭微博）

韓國女演員尹汝貞因《夢想之地》擒下奧斯卡女配角獎而獲選百大人物，美國最強女子體操選手西蒙拜爾斯（Simone Biles）奧運退賽後引發熱烈討論，也列入風雲人物。另外還有「領導人」美國總統拜登、前總統川普和中國國家主席習近平；企業家部分，剛剛發布iPhone 13的蘋果執行長庫克也在其中。

值得一提的是，今年有一名台裔的NVDIA執行長黃仁勳獲選「創新類」影響人物，事實上，他曾在NVIDIA於4月舉辦的GTC線上峰會上，穿著招牌皮衣與眾人相見，但背後的「巨大謊言」卻長達3個月無人發現，直到NVIDIA親自揭露才得以曝光，那就是當時的黃仁勳完全是合成的「虛擬替身」，場景中的一切也是電腦軟體渲染成型的結果。

財信傳媒集團董事長謝金河曾稱，來自台灣的黃仁勳所創辦NVIDIA股價一度拉升至5109.9億美元，一家沒有晶圓廠的IC設計公司，居然能做到市值比聯發科大了快十倍，也是台灣的榮耀，「黃仁勳將半導體產業的疆界撑得更大。」

▼黃仁勳暱稱「老黃」。（圖／資料照）

▲▼輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

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