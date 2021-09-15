快訊／英國強生將「重組內閣」　稍晚宣布新任命部長名單

▲英國首相強生重組內閣，重點放在提升生活品質。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）將在15日稍晚，宣布任命的新內閣部長名單，這次改組的主要目的，在於面對疫情大流行後，政府將把重點放在重新提升生活品質上，以及團結和提升整個國家。

根據《路透社》報導強生的發言人說，「我們知道公眾希望我們優先實現的事項是什麼，這也就是為什麼，首相希望為此確保我們擁有最合適的團隊。」

強生辦公室的一位消息人士表示，他將任命部長「專注於團結和提升整個國家」。

▲英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）被認為是內閣改組被撤換的人選之一。（圖／路透）



報導指出，英國內閣要改組，或是某些官員將被拔擢或去職等傳言，已經流傳數周，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在議會上還坐在首相旁邊，但教育大臣威廉森（Gavin Williamson）和外交大臣拉布 (Dominic Raab) 沒有坐在座席上。

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）因為處理阿富汗人權危機失職，也是被撤換的人選之一。（圖／路透）



教育大臣威廉森去年在大流行期間，處理學校停課和考試而受到很多批評。外交大臣拉布則是在塔利班向喀布爾推進時，前往希臘克里特島度假後，強生因此面臨解職拉布的呼聲，甚至還傳出，有數千封希望英國伸出援手，協助離開阿富汗的電子郵件沒有被閱讀。

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