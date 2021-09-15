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百年餅店小開與未成年少女「連結」　正宮抓包鹹濕私訊曝

張男曾開著白色改裝休旅車載少女（圖）出遊，被太太的友人發現蒐證。（已變裝處理，讀者提供）

▲張男曾開著白色改裝休旅車載少女（圖）出遊，被太太的友人發現蒐證。（已變裝處理，讀者提供）

圖、文／鏡週刊

台中知名百年老店「社口犂記餅店」的張姓小開，遭妻子控訴慣性劈腿、偷吃，還跟未成年少女進行「人與人連結」，遭法院判刑。張妻A小姐對本刊表示，由於婚後，發現丈夫不斷外遇，於是委託友人蒐證，結果意外發現丈夫與一名未成年的女高中生過從甚密，二人曾北上基隆某商場幽會，還與少女到台中豐原的摩鐵開房間。

A小姐接到消息之後，立刻報警、提告通姦，並與友人在外守候，張男載少女離開時，甚至猛踩油門試圖衝撞她及友人，所幸二人及時躲開才沒受傷。為了抓姦，A小姐與友人開車追逐丈夫的車，丈夫則把車開到一處市場旁，接著把少女丟包。

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少女向張妻坦承與張男發生性關係，張妻取得證據後提告。
犁記餅店第5代接班人張男因偷吃未成年少女，被法院判刑。（讀者提供）

A小姐見狀，立刻下車追上少女，並向對方表明自己的身分，也告知少女涉嫌通姦，要求她坦白從寬，念在她年紀尚輕，可不予追究。少女得知真相後，坦承與張男發生多次性關係，也提供與張的大量LINE對話截圖給A小姐，內容相當鹹濕。

張男（右）與A小姐（左）2013年奉子成婚，張家當時席開80桌舉辦盛大婚宴。（翻攝臉書）
張男偷吃被妻子抓包後，曾寫下切結書，承諾不會再犯。（讀者提供）
犁記餅店小開之妻A小姐，目前與丈夫正在打離婚官司。

對話中，張男多次向少女表示：「想看左左右右（指胸部）、多傳一些我專屬才有的福利照、想看妳腳打開、想看下面。」甚至要求少女自拍露胸、下體、臀部等照片讓他觀賞，少女也如實照做，由於證據確鑿，A小姐於是對丈夫提出通姦告訴。

針對相關投訴，張男透過委任律師林元浩指出，A小姐的指控都是子虛烏有，其他不予回應。


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