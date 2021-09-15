蕭美琴ALEC演說　大推跟台灣學中文：不用怕「寫推特被關進監獄」

▲台灣駐美代表蕭美琴ALEC發表演說。（圖／翻攝自YouTube／American Legislative Exchange Council (ALEC)，下同）

記者林彥臣／綜合報導

台灣駐美代表蕭美琴今年7月在美國全美議會交流理事會（ALEC, American Legislative Exchange Council ）發表全英文演說，〉在演說前不但獲得主持人以大使（ambassador）介紹她出場，全程大約10分鐘的演說內容，提到台灣在遭受中國打壓的艱困處境下，依舊對世界做出貢獻，以及台灣自由的環境，是美國年輕人學習中文最好的選擇，「不用怕在推特上說了什麼就被送進監獄」。

蕭美琴在演說中首先感謝 ALEC頒發「國際領袖先鋒獎」給總統蔡英文，這不僅是肯定她對於自由市場的承諾，以及對民主自由的奮鬥，也是給熱愛自由的台灣人民一大肯定。

蕭美琴強調，唯有在尊重言論自由的社會，才會有創新的動力，促進人類科技的發展，而不是濫用這些科技，用來控制人民。

蕭美琴提到，台灣的面積只有猶他州的15%，但卻是美國全球第8大的農產出口國，以人均消費而言，台灣是美國的農產品的全球第二大消費者，僅次於加拿大。

蕭美琴說，台灣身處對抗中國共產黨的第一線，每天都面臨著政治、經濟、軍事威脅，而美國一直以來都是台灣最值得信賴的夥伴，共同對抗中國共產黨的脅迫，中國對於台灣第一次舉行總統大選的反應，是對著台灣試射飛彈。

蕭美琴說，台灣與美國一起合作，來維繫台灣的民主，不只是為了台灣人民，也是為了全世界所有熱愛自由的人，中國共產黨認為民主不適合亞洲人，這是錯誤的謊言，因為台灣就是一個活生生的例子。

蕭美琴特別提到，台灣也期待教育層面的交流，對於那些質疑孔子學院存在意義，以及質疑中國審查學生的美國年輕人，都是台灣想要交流的對象，「台灣是你們學習中文的最佳方案」，因為對年輕人來說，台灣有完全自由的環境，也不用怕在推特上說了什麼，就被送進監獄。

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