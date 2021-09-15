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斯洛維尼亞總理力挺立陶宛與台灣　關鍵信函曝光

▲▼斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，對於立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，除表達力挺立陶宛之意，同時強調即使有「一中政策」，台灣仍是歐盟的重要夥伴。（圖／翻攝自Finbarr Bermingham推特）

▲斯洛維尼亞總理致函歐盟27領導人，力挺立陶宛與台灣發展關係。（圖／翻攝自Finbarr Bermingham推特）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛規劃設立以「台灣」為名的代表處，引發中國強烈不滿。斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持，同時強調即使歐盟有其「一中政策」，不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴，「我們必須向中國表明我們彼此站在一起，且不會讓中國威脅任何人（We must show China that we stand with each other, and that we will not let China threaten any of us）。」

楊薩在信函中表示，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持，同時強調即使歐盟有其「一中政策」，不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴，同時指出，立陶宛暨所有歐盟會員國，作為主權國家應有權與台灣發展關係，因此歐盟會員國應對立陶宛展現更積極且堅定的支持，期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。

近月以來，台立相互設處案已獲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）共28國共同主席聯名致函歐盟領導階層，美英歐等13國共14位外委會發表聯合聲明，62位重量級歐洲議會議員致函立陶宛總理及外長，歐洲議會外委會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等國際友人聲援與支持。另美國安顧問蘇立文（Jake Sullivan） 及國務卿布林肯（Tony Blinken）更分別致電立國總理及外長表達力挺。

斯洛維尼亞作為歐盟本年下半年輪值主席國，除於今年9月2日及3日召開歐盟非正式外長會議（Gymnich）討論對中關係，本次更由總理親自致函會員國領導人，公開力挺台灣與立陶宛發展關係，呼籲要反制中國施壓歐盟會員國，可見國際民主陣營對台立兩國的支持，越發強勁。

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