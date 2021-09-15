新郎見前女友衝上前擁吻　「失控纏綿片瘋傳」網全看傻

▲新郎結婚當天看到前女友，竟衝上前擁抱、親吻。（翻攝自fakta.indoIG）

圖、文／鏡週刊

結婚最怕前男友、前女友威脅性般的人物出現。印尼南蘇拉威西省（Sulawesi）日前有對新人結婚，結婚當天新郎見到前女友一時情不自禁，竟上前擁抱對方還親了起來，讓許多賓客紛紛傻眼，影片曝光後隨即遭瘋傳，讓大票網友紛紛打趣回「這應該會當場立刻離婚。」

根據《Kumparan》報導，印尼一對新人11日舉行婚禮，新人在雙方親友見證下接受祝福，現場氣氛喜氣洋洋。不過，新郎隨即被角落邊的女子吸引，甚至還把新娘晾在原地，衝上前去找那位「前女友」。

據了解，新郎隨即走到一名女子面前，並伸手抱住對方擁吻，嚇壞在場的所有賓客。影片中，新郎穿著當地墨綠色傳統婚禮服飾，繞過賓客直往一名正在唱歌的女子走去，接著新郎將女子手中的麥克風拿開，隨後緊緊抱住女子並深情親吻她，讓在場眾人當場看傻。

事後大票民眾見狀不對，緊急上前將兩人分開，並試圖將新郎拉走，其中被親吻的女子也用雙手想將新郎推開，但新郎似乎仍相當不捨，不願與女子分開，甚至一度糾纏跌在地上。影片曝光後，隨即被網友瘋傳，目前累積超過40萬的瀏覽人次，網友們紛紛表示「這要新娘情何以堪」「這應該會當場立刻離婚」「為何要邀請前女友？」「這男的真的不尊重妻子和現場的家人。」

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