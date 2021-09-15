混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝「枕頭染鮮紅」驚悚照！睡著也狂流

▲ 原PO打完第一劑副作用也十分嚴重，未料打完第二劑鼻血狂流。圖片經灰階處理。（圖／翻攝自ygosu）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名網友發文表示，先前已經接種一劑AZ新冠疫苗，日前混打輝瑞/BNT做為第二劑，沒想到連續3天鼻血直流，睡著後也狂噴，並附上一片血紅的驚悚照片。這則貼文在網路上瘋傳，許多網友懷疑，他應該是出現血栓副作用。

《朝鮮日報》報導，該名網友12日深夜在論壇上以「打完第二劑輝瑞的心得」為題寫道，「怎麼會這樣啊？鼻血已經流好幾天了，睡覺也會流出來」，照片中可見染上鮮紅血跡的枕頭和成堆使用過的衛生紙。網友紛紛留言表示，「快去醫院吧」、「應該是疫苗副作用」。

原PO隨後透過留言說明，接種第一劑AZ後高燒超過40度、手臂痠痛、呼吸困難、頭痛及畏寒等症狀維持5天，一度送醫急診，5日接種BNT第二劑，10日開始已經狂流鼻血3天，「現在是停下來了，但心臟有點刺痛，好像還是得去醫院。」

除此之外，自南韓開放混打疫苗後，社群媒體上有許多網友宣稱出現類似症狀。一名網友便在8月18日發文表示，他50多歲的奶奶混打AZ及BNT疫苗後診斷出血栓併血小板低下症候群（TTS）。

忠清北道一名57歲警官同樣混打AZ及BNT疫苗，11日病逝。根據保健當局說法，他5月接種第一劑，7月接種第二劑，出現不良反應後住進忠北大醫院血液腫瘤科病房，接受治療約4周，但病情持續惡化，轉移至首爾一家綜合醫院加護病房，11日不幸身亡。家屬宣稱，他本身沒有其他疾病，身體十分健康。但防疫當局說明，目前難以判斷他的死是否與疫苗有關，須待驗屍釐清死因。

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