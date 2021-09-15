騙老闆「確診想請假」害工地關閉25人隔離　澳男超慘下場曝光

Tradies 'sickie' lands him in court A tradie's 'prank alarming story' to justify taking a sickie, has backfired. 23-year year old Jamie Pitman-Muir ended up in court today, charged with fraud for falsely telling his boss he had tested positive to coronavirus. 7NEWS at 6pm. More local news: 7news.com.au/news/brisbane #7NEWS 由 7NEWS Brisbane 發佈於 2021年9月13日 星期一

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲23歲男子皮特曼謬爾（Jamie Pitman-Muir）為了翹班，今年8月凌晨發簡訊給老闆，誆騙確診新冠想請一天病假。收到簡訊的老闆深信不疑，決定緊急關閉工地，導致25名工人隔離，且周邊商家也緊急停業。如今，謬爾被控傳遞假消息置他人於危險之中，一旦罪名成立，最重將面臨5年牢獄之災。

綜合澳洲每日郵報、澳洲新聞網報導，現年23歲的皮特曼謬爾8月2日因為不想上班，在凌晨4時15分發簡訊給老闆，宣稱新冠檢測結果呈現陽性，所以想要請假不到班。

他的老闆深信不疑，決定緊急關閉位在新南威爾斯州第二大城紐卡素（Newcastle）的建築工地，這也迫使25名工人被隔離。此外，周邊賣午餐的商家也因為恐慌暫停營業，員工也被告知要去接受檢測並隔離。據稱當天後來，皮特曼謬爾試圖「收回謊言」，發簡訊給老闆告知檢測結果為陰性。

▲他的老闆緊急關閉工地，導致25名工人要接受隔離。圖為雪梨一名接受新冠檢測的婦女。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

只不過，新南威爾斯州衛生官員表示，州內根本沒有皮特曼謬爾接受檢測的紀錄，報警處理。警方隨後展開調查，儘管他主動自首，但因涉嫌傳達假消息置他人於危險之中被起訴。

皮特曼謬爾9月14日出庭，但他沒有回答問題，也沒有認罪，要求給予更多時間及法律援助，預計2周後再開庭。現已知若罪名成立，皮特曼謬爾最重將面臨5年刑期。

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