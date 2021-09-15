美國本土「面臨威脅」時間點曝光　撤軍阿富汗最大隱憂發生了

▲美軍已全數從阿富汗喀布爾機場撤離。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國中情局（CIA）副局長科恩（David Cohen）表示，美國情報機構發現，曾由賓拉登領導的恐怖組織已在阿富汗展開重建活動。國防情報局（DIA）也透露，蓋達組織（Al-Qaeda）可能在阿富汗展開重建工作，未來1至2年內就有能力策畫對美國本土發動攻擊。

《彭博社》報導，國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）14日表示，「目前的保守預估是，蓋達組織需要1至2年時間，就能夠累積一些能力，且至少會威脅到美國本土」。他透露，政府正在「考慮透過各種資源和途徑重新進入阿富汗」。而科恩也同意未來1、2年可能面臨威脅一事。

此前，外媒曾經爆料，賓拉登的貼身維安官員、武器供應商阿明哈克（Amin ul-Haq）早在8月30日就返回阿富汗，自從20年前隨首腦逃離後，再度踏上家鄉楠格哈爾省（Nangarhar）的土地，他與民眾熱情互動的影片在網路上瘋傳。

根據《美國之音》報導，美國其他情報組織懷疑，逃往他國的蓋達組織領袖，是否可能返回阿富汗，例如該組織的「2號人物」阿德爾（Saif al-Adel）。

儘管如此，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）卻表示，美國的最大海外恐怖主義威脅並非阿富汗，「我們沒有將阿富汗放在這份名單的首要位置，我們關注的是葉門、索馬利亞、敘利亞及伊拉克，這些是我們看到最大威脅的地方」。

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