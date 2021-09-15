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31歲淫魔男老師趁小學女童「蹲下做實驗」　伸狼爪偷拍裙底風光

▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲男老師假借紀錄實驗的名義，偷拍女學生裙底。（圖／pakutas）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣教育委員會14日宣布，一名小學男老師在課堂中偷拍女學生裙底，因此被處以懲戒免職。嫌犯5月因在家附近行跡詭異遭到盤查，沒想到警方當場在他的手機內發現未成年少女的不雅影片，整起偷拍案件才曝了光。

根據《每日新聞》報導，這名31歲理科男老師原先任職於愛知縣的某小學，根據愛知縣教育委員會表示，2020年8月與10月，他在課堂中帶著班上學生做實驗，過程中有一名穿著裙子的女學生為了方便做實驗便蹲了下來，怎知該名男老師卻獸性大發，偷偷用智慧型手機伸到女學生下體，偷拍內褲。

嫌犯今年5月30日深夜因為懸掛在鄰居家的牆壁上，形跡可疑，遭到警方盤查。然而警方在進行職業詢問時，嫌犯聲稱，自己是一名老師，只是在練習跑酷而已。隨後警方為了調查便確認該名男老師的手機，怎知卻在手機內發現多部有關未成年少女的不雅影片，整起案件才因此曝了光。

嫌犯隨後也坦承犯行，他表示，自己平時為了記錄，就經常會在上課時拍攝學生的影片，但逐漸產生想要看到「平常看不到的東西」的慾望，因此才會偷拍女學生的內褲。該名男老師14日遭到愛知縣教育委員會懲戒免職。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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