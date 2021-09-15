他打完BNT半月後慘死！　南韓接種疫苗「大小腸壞死」頻傳

▲ 血栓並非BNT或莫德納常見的副作用。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓接連傳出民眾施打一劑輝瑞/BNT、莫德納或二劑AZ疫苗後，大腸或小腸壞死的個案，引發憂慮。截至14日為止，青瓦臺請願網站至少有3則有關接種疫苗後大小腸壞死或必須切除的民眾投訴，但這並非通報疫苗不良反應的正式窗口，代表實際上可能有更多案例。專家認為，防疫當局應著手調查疫苗與此的因果關係。

全羅南道順天市一名小學教師7月28日接種第一劑BNT疫苗，一周後因消化不良、腹痛就醫，經診斷為血栓併血小板低下症候群（TTS），接受小腸切除手術，3日在光州一家醫院病逝。他本身患有雷諾氏綜合症及木村氏症，但不影響日常生活，且平常不菸不酒，身體健康。

釜山一名50多歲男性接種BNT後因小腸懷死，接受切除手術。他的妻子8日在青瓦台網站上發文說明，1日和丈夫一起前往注射第一劑BNT，丈夫為腹膜透析患者，本身患有糖尿病，接種疫苗隔天開始腹痛、嘔吐及腹瀉，3天後出現血便，暈倒送醫後診斷出不明原因引起的腸炎，因症狀惡化接受電腦斷層檢查，確認為小腸壞死。

此外，忠清北道堤川市一名50多歲男性8月17日接種莫德納疫苗後診斷出小腸壞死，經過約半個月後於8日身亡。釜山一名護士也發文指出，他的父親接種第二劑AZ疫苗後出現腹痛症狀，經診斷為缺血性大腸炎，接受大腸切除手術，要求當局公布父親的症狀與疫苗的關聯。

《國民日報》指出，預防接種受害調查小組一旦接獲此類案例通報，防疫當局就會審視其與疫苗接種的因果關係。AZ、嬌生疫苗與血栓的關係雖已被證實，但目前在全球都沒有通報mRNA疫苗引起血栓的案例。

專家則認為，無法排除上述大小腸壞死症狀是受疫苗影響的可能。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇周（音譯）說明，「雖然要看病理報告才能知道，但小腸壞死通常會是動脈阻塞造成的缺血性壞死，極少數的情況下會因靜脈血栓導致小腸壞死」，不能排除小腸壞死是由疫苗接種觸發的可能性。

延世大學世福蘭斯醫院檢驗醫學科教授李赫民（音譯）先前則向YTN指出，疫苗不良反應中最有可能導致小腸壞死的症狀就是血栓，接種AZ後發生血栓的個案已經廣為人知，血栓卻不是接種莫德納、BNT後常見的不良反應，有必要深入調查。

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