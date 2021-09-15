北韓5分鐘連射2發彈道導彈　菅義偉震怒：全面提高巡防警戒！

▲北韓稍早疑似發射2發彈道導彈。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓15日疑似分別於中午12時38分與43分連續射出2發彈道導彈，落於日本經濟海域外，日本防衛省與南韓聯合參謀本部15日下午1時證實此項消息。日本首相菅義偉稍早也針對此事召開記者會表示，北韓此舉嚴重威脅到日本的和平與安全，同時也違反聯合國安理會決議，將全面加強巡防警戒與監視，同時也會在15日內緊急召開國家安保會議。

根據《日本放送協會》報導，日本海上保安廳稍早宣布，北韓疑似在中午12時38分與43分發射2發彈道導彈，2發最後都落在日本經濟海域外。

防衛省表示，「北韓近日反覆發射彈道導彈對包含日本在內的國際社會是一項嚴重的問題，為了保護國民的生命安全與財產，防衛省將會持續全力進行情報搜集與監視警戒。」日本政府內部高級官員則向記者團證實，飛彈也沒有進入日本領空。

外務省則指出，雖然彈道導彈沒有落入日本經濟海域，暫時不影響日本的安全保障，但是北韓有可能是想要藉此舉，讓國際社會的目光從阿富汗轉回北韓。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透社）



菅義偉稍早也針對此事緊急召開記者會，他表示，「這是北韓自3月25日以來，時隔6個月後再度發射彈道導彈，嚴重威脅到我國的和平與安全，可惡至極。」菅義偉同時說道，「北韓此舉同時也違反聯合國安理會的決議，我方對此發表嚴正抗議與強烈指責，雖然並未掉落在日本經濟海域內，但日本政府將全面提高巡防警戒與監視。」

日本當局將會在15日內召開國家安全保障會議，並與美韓等國緊密合作，保護國民的性命與和平。

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