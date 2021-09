中韓外長會談聚焦「韓半島和平」　北韓發射2飛彈

▲中國外交部長王毅(左)進行為期2天的南韓訪問行程。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

中國外交部長王毅出訪南韓首爾,15日上午與韓國外交部長鄭義溶會面。會中,南韓希望中方能夠出手協助解決朝鮮半島問題,達成朝鮮半島完全無核化及永久和平目標。但就在台北時間11時38分,北韓發射第1枚彈道導彈,5分鐘後發射第2枚。

綜合韓聯社、路透報導,王毅14日展開為期2天的南韓訪問行程,在15日開場致詞時就強調,中韓明年將迎來建交30周年,「兩國是搬不走的鄰居、分不開的夥伴」,歷經近30年來的交流,雙方從生疏關係建構出戰略夥伴關係,如今的中韓關係愈發成熟穩定。他進一步提到,中韓人員往來及雙向投資持續增加,雙邊互惠共贏、互利發展,針對國際及區域問題保持溝通,盡力協調。

另一方面,針對北韓13日試射新型長程巡航導彈引起各方擔憂,也讓平壤政府及華府之間陷入僵局的無核化談判再度浮上檯面。韓國外交部長鄭義溶上午表示,除了期盼透過此次中韓峰會鞏固韓中戰略合作夥伴關係,中韓均有實現韓半島完全無核化與永久和平的共同目標,雙方作為核心夥伴緊密合作,期待中方持續支持韓方推動的韓半島和平進程。

不過就在中韓進行外交部長會晤之際,北韓於台北時間11時38分及43分發射2枚彈道導彈。日本海上保安廳表示,2發最後都落在日本經濟海域外。

BREAKING: #NorthKorea fired what appeared to be at least one missile today toward Japan, said Japanese and South Korean authorities. Japan says this projectile did not enter its territory.



That would be North Korea’s second major weapons test in less than a week… pic.twitter.com/dFJanHl439