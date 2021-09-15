波士頓市長初選台裔吳弭人氣高　有望破「200年白人男市長」傳統

▲台裔波士頓市議員吳弭投入市長選戰。（圖／翻攝自Facebook／Michelle Wu）



文／中央社

波士頓今天舉行市長初選，很可能首度由兩位有色人種、也許都是女性的候選人出線，且其中一位是台灣移民後裔，打破波士頓頭200年清一色由白人男性當選市長的傳統。

美聯社報導，今天的初選要從5位主要參選人中挑出兩強，他們全都是有色人種，4人是女性。得票率最高的兩位候選人將在11月2日一決勝負，讓試圖解決種族與族群衝突的波士頓走入新紀元。

初選的5名參選人分別是代理市長詹尼（Kim Janey）、市議員喬治（Annissa Essaibi George）、康貝爾（Andrea Campbell）、吳弭（Michelle Wu），還有波士頓前經濟發展主管巴羅士（John Barros）。

詹尼已創造歷史，在前市長華爾希（Marty Walsh）今年稍早因出任拜登政府的勞工部長而卸下市長職務後，成為首位以代理身分出任波士頓市長的非裔人士和女性。

Less than 2 hours till polls close & we’re reaching every voter! Getting out the vote in Chinatown pic.twitter.com/hWGuG5NQGM — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) September 14, 2021

所有參選人都是民主黨籍，來自各種不同的背景。吳弭的父母從台灣移民到美國。詹尼與康貝爾都是非裔。喬治形容自己是第一代阿拉伯-波蘭裔美國人。巴羅士的父母則是來自非洲國家維德角的移民。

最近幾次民調中，吳弭的人氣都高於另外4位參選人。如果吳弭維持領先態勢，今天的初選就是其他4參選人搶最後一席的爭奪戰。

吳弭在伊利諾州芝加哥長大，之後搬到麻薩諸塞州波士頓就讀哈佛大學與哈佛法學院。她是眾多市長參選人中，唯一不是土生土長的波士頓人。

無論是由哪一位贏得市長寶座，都將面臨一連串挑戰，除了中產階級化導致許多傳統上非裔社區的老居民被迫搬遷，還包括交通問題、種族不公、學校政策、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施等。

其中最迫切的是住房成本，波士頓的房價持續飆高，超越許多住戶與可能購屋者的財力負擔範圍。

今天這場選舉也是波士頓史上首度允許郵寄投票的初選，同時開放讓選民在上週提早投票。

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