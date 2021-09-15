汽水泡麵詭異消失　她意外撞見「深夜1幕」嚇壞：天花板上有住人

▲美國一名女子深夜發現天花板上住著「陌生人」。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者吳美依／編譯

美國居民安柏（Amber Dawn）獨自居住在華盛頓州時，不時聽見天花板傳來腳步聲，汽水、泡麵等食物經常消失，或者親手關起的房門又莫名打開。隨著生活忙碌，她也逐漸淡忘此事，直到某天深夜瞥見天花板的閣樓門竟然敞開，才驚覺「有人住在我家」。

安柏向房東反應腳步聲的問題時，也曾提到閣樓裡可能有人，但對方卻說「不可能，應該是松鼠或浣熊吧！」她想起哥哥也有自己家的鑰匙，就以為只是兄妹之間的惡作劇，因此也沒有放在心上。

安柏後來飼養一隻小狗，由於還在訓練毛孩定點大小便，因此暫時養在浴室裡，未料有一天回家才發現大淹水，而小狗狗竟安然無恙地坐在洗手盆裡。她表示，光靠一隻幼犬根本不可能爬上去，除非有人出手把毛孩抱上去。

▲安柏表示，警方至今都沒有找到那名「陌生人」，也不知道此人為何住進閣樓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



安柏有一天請病假，在沙發上躺了一整天，直到晚間11時要去洗澡時，才發現那扇根本沒碰過的閣樓門竟大大敞開，瞬間想通一切，「腳步聲、食物、狗狗，有人住在我家」。她冷靜前往哥哥家避難，並且報警處理，儘管警方沒有找到任何人，卻發現閣樓裡有睡袋、一些食物及一本書，判定「可能有入侵者跡象」。

安柏10日投書《衛報》，說出這段發生在1995年的陳年往事，她在發現陌生人的隔天就搬家了，但此後多年都難以擺脫陰影，時常感覺遭到監視。

安柏表示，警方一直沒有抓到那名陌生人，也不知道為什麼會有人住在閣樓裡。但她後來回想，似乎曾經看過這位「安靜的室友」，「我出門要去雜貨店時，有一個35歲左右的紅髮男子就坐在那裡，就像在等待什麼一樣。他盯著我看的時間，遠超過一般人所能接受的程度。我覺得很奇怪，但回家時他已經不在那裡了」。

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