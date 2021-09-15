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塔利班恐怖處決影片曝光！至少20人慘死　他賣SIM卡就被殺害棄屍

▲▼塔利班恐怖處決影片曝。（圖／翻攝自推特）

▲塔利班恐怖處決影片曝光。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

塔利班組織（Taliban）6日宣稱，現已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷，近日他們也被指控在當地清算反抗者，殺害了當地至少20位平民，有一名男子被抓到後，直接在街上被開槍擊斃，還有另一人只是販售手機SIM卡給反抗軍，就被殺害並棄屍在家門口。

▲▼塔利班恐怖處決影片曝。（圖／翻攝自推特）

▲男子遭擊斃慘死街頭。（圖／翻攝自推特）

根據《衛報》報導，塔利班在原先反抗軍的領地龐吉夏河谷（Panjshir Valley）展開清算行動，從曝光的影片可以看到，一名男子被塔利班的武裝分子包圍，旁邊的人不斷喊著「他是平民」，結果仍遭塔利班當街連開數槍擊斃。

BBC指出，現在在龐吉夏河谷已經有至少20位平民被殺害，其中一人是一名叫沙米（Abdul Sami）的商店老闆，當塔利班攻入時他拒絕逃跑，結果因為疑似曾販售手機SIM卡給反抗軍，遭到塔利班逮捕，被殺後棄屍在自家門口。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在8月時就曾表示，有大量證據顯示，塔利班正嚴重危害人權，他們挨家挨戶地搜查前政府的官員，以及和外國政府合作過的人，導致許多平民被殺害。

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