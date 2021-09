塔利班恐怖處決影片曝光！至少20人慘死　他賣SIM卡就被殺害棄屍　

▲塔利班恐怖處決影片曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

塔利班組織(Taliban)6日宣稱,現已完全占領反抗勢力所在的龐吉夏河谷,近日他們也被指控在當地清算反抗者,殺害了當地至少20位平民,有一名男子被抓到後,直接在街上被開槍擊斃,還有另一人只是販售手機SIM卡給反抗軍,就被殺害並棄屍在家門口。

▲男子遭擊斃慘死街頭。(圖/翻攝自推特)



根據《衛報》報導,塔利班在原先反抗軍的領地龐吉夏河谷(Panjshir Valley)展開清算行動,從曝光的影片可以看到,一名男子被塔利班的武裝分子包圍,旁邊的人不斷喊著「他是平民」,結果仍遭塔利班當街連開數槍擊斃。

A disturbing video of #Taliban executing a surrendered military personnel in Panjshir. This is a textbook war crime.

Another man in the video pleas that he is a civilian and shows his ID card. But his fate is unknown in the video. pic.twitter.com/3YDSRypGOP