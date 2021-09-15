紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂！10多年後仍難回正常生活

記者詹雅婷／綜合報導

印尼紅毛猩猩「波妮」（Pony）歷經悲慘遭遇，就是因為當地男性認定與猩猩性交較為刺激，把牠全身毛髮剃除、用鎖鏈栓住，還要戴耳環、化妝，淪為性奴供村民「享樂」。儘管在2003年被救出，迄今又過了10多年，但現在的牠仍然無法回歸正常生活。

太陽報報導，生活在婆羅洲的波妮從小就被人類偷偷抱走，離開母親身邊，然而接下來的遭遇著實令人感到不捨，因為牠被訓練成為人類的性奴，臉上被化濃妝的牠躺在骯髒的床墊上，甚至被鎖鏈栓住，當地男性只要支付數英鎊，就能和波妮發生性行為。

波妮天天被剃毛，讓牠的皮膚過敏，還容易被蚊子叮咬，身上長出潰爛瘡。更令人心痛的是，長時間下來，只要波妮看到有人靠近，就會主動轉身扭動身體，似乎已習慣與人發生性行為。此外，只要客人要求，波妮就必須被噴香水、戴上耳環，滿足當地男人的需求。

▲ 波妮被人類當作性奴。（圖／翻攝自YouTube）

所幸，當地警方最終出動35名持AK-47步槍的警察，成功把波妮救出，並轉由婆羅洲紅毛猩猩復育基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation）接手照料。

然而工作人員發現，波妮起初相當害怕男性，園方除了要把牠與公紅毛猩猩隔開之外，也不敢派遣男性照護員上前。直到雙方建立信任關係後，波妮才開始慢慢一個個認識男性照護員，似乎直到這時候，才不那麼畏懼人類男性。

只不過，由於波妮被人類囚禁的時間過長，缺乏生存技能，如今已無法被野放。10多年過去，牠的健康狀況良好，並與其他7隻猩猩同住在康復中心，一同學習覓食及築巢。基金會表示，波妮現在的胃口不錯，對工作人員給的水果充滿食慾，但仍不會放棄讓波妮回到野放小島生活的目標。

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