女兒生產完離世！岳母搬到女婿家顧孫　7個月後「肚子大了」

▲ 岳母引誘女婿上床，終於如願懷孕。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奈及利亞發生一起離譜事件，一對夫妻結婚4年多，終於盼到寶寶，妻子卻在生產後不幸身亡。妻子的父親擔心女婿無法獨力撫養孩子，岳母便暫時搬到女婿家中，幫忙照顧小孩，沒想到7個月後，岳母突然有了身孕，竟是懷上女婿的孩子。

根據《太陽報》，這起事件發生於奈及利亞塔拉巴州，男子昆吉（Silvanus Kwange）與第一任妻子蘿絲（Rose Kwange）育有一女菲絲（Faith），蘿絲因車禍過世後，昆吉與普里西亞（Priscilla）再婚，經過10年卻始終沒有小孩。昆吉因此飽受來自家人的壓力，普里西亞為了保住婚姻，也想盡辦法懷孕。

與此同時，結婚4年多的菲絲（Faith）與丈夫克里斯多福（Christopher）2018年年底得知，他們即將迎來第一個孩子，為此欣喜若狂。然而，菲絲2019年5月剖腹產生下兒子的一周後卻死於併發症。

昆吉擔心，女婿無法自行照顧剛出生的兒子，便要求普里西亞搬到位於納薩拉瓦州的克里斯多福家中幫忙，沒想到普里西亞照顧孩子之餘，還與克里斯多福發生關係，懷上孩子。

▲ 普里西亞和克里斯多福發生關係後懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

昆吉說明，女兒過世後，他認為有責任幫忙女婿照顧小孩，才讓普里西亞到他家幫忙，沒想到不久前一名友人偶遇普里西亞後打電話告訴他，「她的肚子鼓鼓的」，令昆吉不敢置信，決定親自到女婿家中拜訪，卻親眼目睹挺著孕肚的普里西亞。

昆吉質問之下，普里西亞慌忙表示，是在克里斯多福引誘之下與他發生關係，沒想到會懷孕，不斷請求昆吉的原諒。但因她與昆吉一直沒有孩子，希望能把肚子裡的寶寶生下來。

克里斯多福則宣稱，普里西亞搬到納薩拉瓦州的第二個月時，他有天打開普里西亞和孩子的房門，想看看孩子的狀況，卻意外看見幾乎全裸的普里西亞，接著普里西亞便百般誘惑，不顧他試圖拒絕，堅持與他發生關係。此後只要家中沒有其他人，兒子也睡著後，二人一有機會就做愛，變成每天的例行公事。

普里西亞後來承認，是她勾引了克里斯多福，因為她想測試自己的生育能力，「這是個千載難逢的機會。過去10年裡，我對丈夫的忠貞沒有任何效果，我想確定問題出在哪裡」，坦承自己讓女婿成為受害者，做了錯誤的決定，但既然懷了孕，就算昆吉將她趕出家門，也要保住腹中的孩子。

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