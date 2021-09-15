日染疫男住進防疫旅館卻「雙腳無力」　線上問診2小時後陳屍房內

▲死者住進防疫旅館隔離療養，沒想到才過不到1天就病情惡化死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名60多歲男性因感染新冠肺炎住進防疫旅館，然而入住隔日早上便出現倦怠感以及雙腳無力等症狀，館方因此在當天上午安排線上問診，醫師診療後決定安排當事人入院治療，怎知在線上問診結束的2小時後，該名男子卻被發現昏迷不醒，送院後不治身亡，而這也是東京首例在防疫旅館中隔離治療死亡的案例。

根據《日本放送協會》報導，該名60多歲的男性感染新冠肺炎後，13日晚間住進位於東京的一間防疫旅館，14日早上便打電話告知館方自己出現倦怠感以及雙腳無力的症狀。館方隨即安排醫師在當天上午10時左右進行線上問診，而經醫師診察後，該名男性雖然沒有發燒，血氧濃度也沒有出現異常，但因雙腳無力，因此決定安排其入院。

負責住院事宜的護理師隨後在中午12時左右打電話到該名男性的房內，不過卻無人接聽，護理師半小時後為了將其轉送醫院而進入房內，卻發現男子已經失去意識，緊急送院後仍不治身亡。事實上，距離線上問診到護理師到訪僅僅過了2個小時，死者的病況卻突然惡化。

根據東京都統計，截至目前為止一共有6萬6000人在防疫旅館內隔離治療，但卻是首次有確診病患在防疫旅館內死亡。

東京都當局表示，「我們對死者家屬深表哀悼。儘管在防疫旅館隔離治療期間，已經全面觀察患者的健康狀況，卻仍然發生憾事，對此我們深感遺憾。」

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