海地總統遇刺「案情大逆轉」！　新總理遭控涉案、禁止出境

▲海地71歲總理亨利（Ariel Henry）被控涉入前總統刺殺案。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

海地前總統摩依士（Jovenel Moise）7月遭暗殺身亡，儘管事發至今2個多月，諸多案情細節依然成謎，幕後真兇也仍逍遙法外。英國《衛報》報導，本案調查14日出現「轟動大逆轉」，因為海地首席檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）正式要求起訴71歲總理亨利（Ariel Henry），並且要求移民署限制總理出境。

克勞德在長達2頁的起訴申請書中寫道，檢方已經掌握足夠多的要素與證據，能夠正當起訴總理。他說，摩依士遇害後，亨利曾與前司法部官員巴迪奧（Joseph Felix Badio）通話至少7分鐘。另據海地媒體《新聞人報》報導，考慮到已浮現事實的「嚴重性」，檢方也要求移民署，禁止亨利離開海地。

此前，海地、哥倫比亞警方及國際刑警組織（Interpol）共同調查指出，前司法部官員巴迪奧似乎在案發3天前下達殺害摩依士的命令，此人被列為主嫌之一，但目前依然下落不明。

亨利上週就被爆料，由於曾與其中一名主嫌通話，可能遭到調查人員偵訊。但他當時承諾，仍將持續專注投入穩定國家局勢的任務，還堅稱「真兇」一定會受到制裁。亨利目前尚未針對案情最新發展發表評論。

亨利原為神經外科醫師，在摩依士遇害2周後成為國家領導人。他被支持者形容為性格正直的醫學界成員，一直努力在海地經歷元首遇刺、奪走2000多條人命的規模7.2大地震後，穩定海地動盪局勢。

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