每年近1個月高溫突破「攝氏50度」　天數比40年前多1倍

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每年近1個月高溫突破「攝氏50度」　BBC：天數比40年前多1倍

▲▼美國俄勒岡州野火肆虐。（圖／路透）

▲氣候變遷已讓全球各地出現更頻繁更嚴重的大面積野火。（圖／路透）

文／中央社倫敦14日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）的一項全球性分析發現，每年氣溫超過攝氏50度的極度炎熱天數，從1980年代以來已經翻倍。

研究也發現，極端炎熱狀況發生的地區比以前擴大，對人類的健康與生活型態形成史無前例的挑戰。

分析發現，從1980年起，炎熱天數每十年都有增長。在1980年至2009年間，每年平均有14天的氣溫突破攝氏50度。但到了2010年至2019年間，幾乎翻倍躍升至26天。

在這段時間裡，氣溫突破攝氏45度以上的日子，平均每年都會多出2週。

牛津大學環境改變研究所（Environmental Change Institute）副主任奧托（Friederike Otto）說：「炎熱天數增加的情況，百分百是因為燃燒化石燃料。」

由於全球暖化，出現極度氣溫的情況更加頻繁。

高溫不僅對人類和自然有致命後果，也會導致建築物、道路和供電系統出狀況。

出現攝氏50度以上氣溫的地區，主要集中在中東和波斯灣地區。

義大利今年夏天出現破紀錄攝氏48.8度高溫，加拿大則高達攝氏49.6度。科學家警告，除非改善化石燃料排放，否則其他地方也會出現突破攝氏50度的炎熱天氣。

牛津大學地理與環境學系的氣候學者李思涵（Sihan Li，音譯）說：「我們必須趕緊行動，越快減少排放，對我們更好。」

她警告：「若持續排放（化石燃料廢氣）又缺乏行動，不僅極端高溫將更嚴重、更頻繁地發生，緊急應對與恢復的過程也將更加困難。」

BBC分析也發現，過去10年的長期平均氣溫，比1980年至2009年高出攝氏0.5度。

不過氣溫上升的情形並非全球一致：東歐、非洲南部和巴西的氣溫最高上升超過攝氏1度，北極圈和中東部分地區更是超過攝氏2度。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）11月將在蘇格蘭格拉斯哥召開，各國政府預料將提出新的減排目標，以遏止全球氣候暖化，科學家呼籲在會議上採取緊急行動。

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