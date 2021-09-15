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美議員挺駐美處改名台灣　加碼推升格AIT處長位階

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲台美友好。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

外媒報導美國正認真考慮讓駐美代表處改名「台灣代表處」，引發中方不滿。美國友台眾議員夏波今天表示，反正做什麼中國都會不爽，他支持代表處改名，AIT處長位階也應升格。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）今天舉辦視訊活動，邀請眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）與共和黨首席議員夏波（Steve Chabot）出席，談論他們6月提出的一部友台法案及廣泛美台議題，包含近期傳出駐美代表處可望正名的消息。

英國金融時報（Financial Times）10日報導，美方正認真考慮台灣請求，允許駐美國台北經濟文化代表處（簡稱駐美處）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。中共官媒放話，若改名成真，中國很可能會召回駐美大使。

擔任眾議院「國會台灣連線」共同主席的夏波在活動上表態支持駐美處改名。他說，他到現在看到台灣在奧運場上被稱為「中華台北」仍會感到惱怒，他相信許多台灣人也一樣。他認為在台灣議題上，某種程度「象徵性就是實質性」。

夏波表示，中國永遠都會不爽，他們不想看到任何觸及主權的事，卻霸凌台灣數十年。即便是雞毛蒜皮的小事，北京都能爆炸，且不只把怒氣發在台灣身上，也發在美國身上，才會看到NBA、多間美企與電影產業向中國叩頭。

除了駐美處更名外，夏波進一步呼籲，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長職稱應改為「代表」（Representative），且讓任命比照大使提名程序，須獲參議院確認同意。

夏波說，這些事無疑會戳到中國或讓他們不爽，「但這不是新聞了」。台灣雖是事實獨立國家，但未正式宣布獨立，在這情況下，上述提議都有其意義及重要性，「我認為我們應該給予支持」。

貝拉則表示，討論改名沒任何危險，反而能為美國增添些籌碼，但應把此事放在更大架構及戰略下考量，而非單獨考慮，總統拜登（Joe Biden）政府也應與理念相近夥伴聊聊，了解他們對改名是怎麼想的。

貝拉強調，美國過去長年奉行的公式，數十年來讓台灣人民乃至於全世界都十分受惠。是北京與中國國家主席習近平改變作為（change the calculus），才迫使美國與世界其他國家重思要如何讓台灣人民能持續決定自我未來與方向。

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