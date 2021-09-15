她醉玩「姐夫」忘拔插頭！狂震3小時竟整支融化　差點把家給燒了

▲女子完按摩棒忘記拔插頭，差點把家給燒了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

喜歡在床上玩情趣用品的人要小心了，美國一名女子日前喝醉酒後，不小心將接著電源的按摩棒打開，結果按摩棒獨自「震動3小時」後，竟然整支都熱到融化了，所幸女子被塑膠燃燒的味道臭醒，立刻將電源關掉，避免整個家被燒掉。

美國一名女子在網路論壇Reddit發文表示，自己某天喝醉酒回家後，直接倒在床上使用按摩棒，享受一個人的美好時光。她完事後順手將按摩棒直接放在床邊後就睡著了，結果3個多小時後，她就被一陣燒塑膠的味道臭醒，原來是按摩棒竟然整支熱到融化了。

女子表示，應該是她睡覺時不小心又把開關打開，導致按摩棒持續震動，才會因為過熱而融化，「我整個屋子裡都是燒塑膠的味道，我覺得再差幾分鐘就會整個燒起來，這真的太可怕太尷尬了，請大家一定要記得把插頭拔掉。」

網友在貼文底下留言表示，好險沒有釀成火災，「感謝妹子提醒，我現在就去把插頭拔掉」、「按摩棒居然不會自動斷電真的太可怕！」也有人分享類似經驗，「有次我的按摩棒連續幾天沒拔插頭，它居然就自己噴火了」，「我也曾經遇過用太久，結果電池過熱爆炸」。

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