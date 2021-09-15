　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她醉玩「姐夫」忘拔插頭！狂震3小時竟整支融化　差點把家給燒了

▲▼女生,女子,女人,床,睡覺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子完按摩棒忘記拔插頭，差點把家給燒了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

喜歡在床上玩情趣用品的人要小心了，美國一名女子日前喝醉酒後，不小心將接著電源的按摩棒打開，結果按摩棒獨自「震動3小時」後，竟然整支都熱到融化了，所幸女子被塑膠燃燒的味道臭醒，立刻將電源關掉，避免整個家被燒掉。

美國一名女子在網路論壇Reddit發文表示，自己某天喝醉酒回家後，直接倒在床上使用按摩棒，享受一個人的美好時光。她完事後順手將按摩棒直接放在床邊後就睡著了，結果3個多小時後，她就被一陣燒塑膠的味道臭醒，原來是按摩棒竟然整支熱到融化了。

女子表示，應該是她睡覺時不小心又把開關打開，導致按摩棒持續震動，才會因為過熱而融化，「我整個屋子裡都是燒塑膠的味道，我覺得再差幾分鐘就會整個燒起來，這真的太可怕太尷尬了，請大家一定要記得把插頭拔掉。」

網友在貼文底下留言表示，好險沒有釀成火災，「感謝妹子提醒，我現在就去把插頭拔掉」、「按摩棒居然不會自動斷電真的太可怕！」也有人分享類似經驗，「有次我的按摩棒連續幾天沒拔插頭，它居然就自己噴火了」，「我也曾經遇過用太久，結果電池過熱爆炸」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／龍劭華「相驗僅花15分鐘」！女兒忍悲一手處理後事
龍劭華遺體相驗！妻「掩面痛哭」踉蹌　兒女緊陪攙扶
iPhone 13台日售價曝光　最大價差「3700元」
海地總統遇刺「案情大逆轉」！　新總理遭控涉案、禁止出境
驚悚畫面曝！大貨車失控撞飛女騎士　駕駛慘夾車頭2人亡
獨／挺過Delta風暴　今全台喜迎「本土+0」！
iPhone 13鄉民激推「這新顏色」！　讚爆：美賣欸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反擊北京制裁　英國議會禁止中國大使鄭澤光進入議會大廈

她醉玩「姐夫」忘拔插頭！狂震3小時竟整支融化　差點把家給燒了

台灣天燈時報廣場大螢幕升空　訴求參與聯合國

海地總統遇刺「案情大逆轉」！　新總理遭控涉案、禁止出境

原定出庭指證以色列前總理　2關鍵證人在希臘墜機身亡

每年近1個月高溫突破「攝氏50度」　天數比40年前多1倍

英國建議：50歲以上接種第二劑疫苗後6個月　應追加第三劑

聯合國開議　吳釗燮專文登英國大報：別再把台灣排除在外

《華郵》新書揭川普暴走嚇到中國！　美高官2度致電解放軍內容曝

反疫苗男拒讓全家接種！孕妻染重症麻醉產子後身亡　5兒女都確診

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

反擊北京制裁　英國議會禁止中國大使鄭澤光進入議會大廈

她醉玩「姐夫」忘拔插頭！狂震3小時竟整支融化　差點把家給燒了

台灣天燈時報廣場大螢幕升空　訴求參與聯合國

海地總統遇刺「案情大逆轉」！　新總理遭控涉案、禁止出境

原定出庭指證以色列前總理　2關鍵證人在希臘墜機身亡

每年近1個月高溫突破「攝氏50度」　天數比40年前多1倍

英國建議：50歲以上接種第二劑疫苗後6個月　應追加第三劑

聯合國開議　吳釗燮專文登英國大報：別再把台灣排除在外

《華郵》新書揭川普暴走嚇到中國！　美高官2度致電解放軍內容曝

反疫苗男拒讓全家接種！孕妻染重症麻醉產子後身亡　5兒女都確診

金塊4年9200萬美元續約戈登　下一步要搞定小波特

「神速拿到iPhone 13」方法曝光　果粉認證：可現場取貨

反擊北京制裁　英國議會禁止中國大使鄭澤光進入議會大廈

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局拿出作為

龍劭華糖尿病纏身12年！醫曝「9大高危險族群」　發病初期無症狀

福建「最小確診者」才4歲　與父母分開「獨自隔離、面對檢查」

64歲以上打不到第2劑莫德納　蔡壁如批蘇貞昌：玩數字遊戲

IG爆紅打卡美食！台南超浮誇配料雞蛋仔　內餡塞滿巧克力霜淇淋

一張圖秒懂潮州美食圓環「不傷腦停車」　燒冷冰+炒粄條人氣夯

新竹市青少年BNT同意接種率95%　119派遣救護車校園待命

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

母拖欠營養午餐費　警闖校帶走7歲男童

反疫苗男拒讓孕妻接種！她重症產子後身亡

高端擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞臨床試驗

《華郵》新書揭美中險開戰！　他2度致電解放軍內容曝

瑞士國會下議院通過台灣關係議案

大逆轉！海地總理遭控「涉前總統暗殺」

經濟前景不確定、美可能調高公司稅　美股大跌292點

美議員挺駐美處改名台灣　加碼1升級

一家3口吃西瓜中毒　2人離奇死亡

捷克國會選舉在即　總統就醫原因不明

美眾院版國防授權法　建議邀台參與環太軍演

雙胞胎愛上雙胞胎！親密同居4人互尬

更多熱門

相關新聞

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

台北周姓女子涉嫌利用外送平台的「代付」服務，1人分飾2角，先佯裝買家下單代購商品，再以賣家身分約外送員當面收錢交貨，之後外送員卻始終連絡不上買家，打開簡陋包裝的商品，竟是已用過、沾滿屑屑的條狀按摩棒等沒用廢物，前後5名外送員因此被騙走墊付款加服務費共近2萬元，台北地檢署依詐欺罪起訴周女。

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

正妹沙灘掏姊夫解決！20秒高潮被逮傻眼

A片＋情趣用品被丟光！法官判父母賠125萬

A片＋情趣用品被丟光！法官判父母賠125萬

她約砲被抓包坦承有此心結　揪玩換妻老公驚呆

她約砲被抓包坦承有此心結　揪玩換妻老公驚呆

女鄰尖叫！他破門撿起按摩棒打跑賊

女鄰尖叫！他破門撿起按摩棒打跑賊

關鍵字：

按摩棒情趣用品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

艾瑞絲刺青、拍性感寫真！媽媽怒了：妳真的令我失望

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面