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寂寞人妻床技大躍進「尪爽爆」！她揭「會陰按摩」祕辛：很神奇

有名人妻去做「會陰按摩」後，床事功力突飛猛進，連老公都大讚。（示意圖，Pexels）

▲人妻去做「會陰按摩」後，床事功力突飛猛進，連老公都大讚。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

兩性專家欣西亞日前她在節目《新聞挖挖哇》分享，有人妻訴苦，她為了想要增進房事的性趣，決定嘗試「會陰按摩」，而按摩師是個猛男小鮮肉，技術相當好，成功改善她和老公房事，不料，老公知情後卻勃然大怒「你被人家吃豆腐了！」但人妻卻堅稱相信專業，且強調小鮮肉的手技沒有問題。

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欣西亞在節目上表示，疫情期間該人妻的老公常出國不在家，又加上返台後要隔離，所以兩人一個月沒見面，已算是司空見慣，有一天，人妻滑手機時發現有「會陰按摩」的服務，內容主打可增強對性事的敏銳度，又可以回春，所以人妻為了增進房事的性趣，讓老公在床上對她耳目一新，便前往店家消費。

欣西亞日前她在節目分享，有人妻向她訴苦自己去嘗試「會陰按摩」後，被老公臭罵一頓。（翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

▲欣西亞日前她在節目分享，有人妻向她訴苦自己去嘗試「會陰按摩」後，被老公臭罵一頓。（翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube）

一段時間後，老公終於回家，人妻心想對方不在的期間，有做會陰按摩課程，下體算保養得不錯，於是邀約老公滾床單，過程中，人妻還引導對方去按摩她的敏感處，結束後，老公忍不住大讚老婆表現很好，但對方卻覺得不對勁，為何老婆會有如此大的改變？老婆回應「現在市面上有會陰按摩，很有效很神奇」，不料，老公卻勃然大怒「你竟然去給人家性按摩服務，你被人家吃豆腐了」。

對此，人妻覺得自己沒有錯，不懂老公為何要生氣，向欣西亞訴苦，欣西亞就問「你會指定師傅？」人妻則說「我都會指定一個小男生，因為他按的點都很對，又還看得滿順眼」，欣西亞聽下來，認為人妻和按摩師之間一定有情愫，叫她站在老公立場想一想，最後，老婆才發現自己錯了，便和老公道歉。

最後，欣西亞還透露，「會陰按摩」的消費相當驚人，一次高達5至6千元，現場來賓也驚呼連連，欣西亞接著解釋，「因為女性（性器官）是深藏不露，男生比較外露外顯，所以（按摩師）要到裡面找那個點，讓陰道內壁的肌肉才能夠回春，富有彈性」。

 


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