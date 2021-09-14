奧運凱旋派對口罩哪裡買？文總《新活水》雜誌隨書限量送

▲網友敲碗想收藏「台灣英雄凱旋派對限定口罩」，文總將在《Fountain 新活水》雜誌隨書限量送。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

為了感謝征戰「2020 東京奧運」的台灣代表團，總統府日前舉行「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」，其中隱藏版紀念品「台灣英雄凱旋派對限定口罩」受到矚目，讓網友也紛紛敲碗想收藏，而文化總會表示，預計在即將上市的《Fountain 新活水》雜誌9月號中隨刊附送，限量發行。

「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對限定口罩」是由田修銓設計的「Our Heroes！台灣英雄凱旋派對」主視覺延伸，上方運用了東京奧運代表隊的紅、藍、白三色作為主軸，搭配象徵榮耀的金色與傾斜的菱形，展現體育賽事中的力量與速度感，同時也有為選手慶賀歡呼之意；而小方塊構成的「W」型圖案，則巧妙呼應人類世界不斷超越極限與實踐運動精神，創意藏在細節裡。

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▲隨刊還附有《奈良美智特展》高雄站的宣傳卡片。（圖／文化總會提供）

而這期的《Fountain 新活水》，還同步釋出以奈良美智2021年新作《朦朧潮濕的一天（Hazy Humid Day）》為主視覺的高雄站宣傳卡片，此幅是奈良美智特別為台灣特展所畫新作，呈現多次造訪台灣後的回憶與情感，奈良美智更曾表示，「可說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自已。」對他來說意義重大。

▲▼文總《Fountain 新活水》雜誌9月號，主題為「和ＯＯ一起生活」。（圖／文化總會提供）

《Fountain 新活水》雜誌9月號由文化總會發行，主題為「和ＯＯ一起生活」，邀請讀者探察和疫情共存之下的改變、重錨生活的象限；從去年7月號起步丈量封鎖後家屋的疆界，到現今已然適應或創造獨有的新常態。

9月號邀集14位不同領域的文化人物，以疫情震盪後的日常剖面，提出有別於論述與創作的生活說法，無論是與家人、情緒、動物、收藏品、神明，還是筆下寄託之友，都反映共處或自持的能耐。

▲文總《Fountain 新活水》雜誌9月號，主題為「和ＯＯ一起生活」。（圖／文化總會提供）